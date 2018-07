El PSOE afirma que el procedimiento de las primarias para la Alcaldía de Ronda ha sido "natural y sin incidencias"

Publicado 16/06/2018 13:29:29 CET

Isabel María Aguilera, proclamada candidata socialista en Ronda para las municipales de 2019 tras la renuncia de Teresa Valdenebro

MÁLAGA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, Javier Jerez, ha explicado que el procedimiento de las primarias para la Alcaldía de Ronda (Málaga) ha sido "completamente natural y sin incidencias".

Jerez ha asegurado haber comprobado esa "normalidad" después de que tanto él como miembros de la dirección provincial y la comisión organizadora se hayan "personado físicamente en la sede del municipio desde que se iniciara el proceso y, más concretamente, con una visita la pasada semana".

Así se ha pronunciado el secretario de Organización del PSOE de Málaga después de que la alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, anunciase este pasado viernes su retirada de las primarias, convocadas para este domingo 17 de junio, y justificase su no participación en que las primarias del PSOE rondeño están "absolutamente viciadas desde su comienzo".

De la misma manera, la regidora criticaba la "falta de respuesta por parte de las direcciones provincial, regional y federal del partido, a la que se han enviado escritos informando de la situación que se está dado en la agrupación local sin recibir contestación".

Por su parte, Javier Jerez ha explicado a Europa Press que después de recibir este sábado el escrito de renuncia de Teresa Valdenebro a participar en las primarias del PSOE de Ronda y estudiarlo, la comisión de Garantías provincial del PSOE-A de Málaga ha dejado sin efecto la convocatoria de jornada electoral prevista para este domingo, donde Valdenebro y la secretaria general del PSOE de Ronda, Isabel María Aguilera, iban a medirse.

De esta manera, han proclamado a Aguilera como candidata a la Alcaldía de Ronda en las elecciones municipales de 2019. En este punto, Jerez ha resaltado que la dirección provincial del partido ha respetado "a las dos compañeras que han presentado su candidatura" y ha sido "completamente neutral en este procedimiento, marcado según la normativa federal de primarias".

Asimismo, ha asegurado que han velado "en todo momento por que los derechos de las candidatas y de toda la militancia del PSOE de Ronda se garanticen". En esta línea, ha indicado que de igual forma que "respetamos en su momento la presentación de las dos candidaturas", "respetamos ahora la decisión de la actual alcaldesa en retirarla".

Por otra parte, Valdenebro aseguró este pasado viernes que en las últimas semanas y días se estaban realizando "afiliaciones masivas sin pasar, como marcan los estatutos, por las reuniones de la Ejecutiva, donde siempre ha habido un miembro del grupo municipal socialista y 120 afiliaciones no se han pasado por esas reuniones".

En este sentido, indicaba que dichas afiliaciones atienden a "familias concretas", lamentando que el PSOE rondeño "sea reflejo de los intereses locales de familias y no de la sociedad de Ronda". Estas afiliaciones, resaltaba la alcaldesa, "vician el proceso", a lo que se suma "la situación absolutamente anormal en la agrupación local", refiriéndose a que "la dirección local no marca las directrices políticas, sino una persona que no milita en el PSOE".

Al respecto de las afiliaciones y gestión del censo, Javier Jerez ha establecido que "la gestión del mismo es una competencia exclusiva de la Comisión Ejecutiva Federal".

"En las primarias en el PSOE se respetan los derechos de los militantes a poder participar libremente, como siempre este partido es garante de la democracia interna", ha subrayado Jerez, añadiendo que "el proceso de primarias está garantizado por los órganos de Ética y Garantías de los diferentes ámbitos federal, regional y provincial".

Así, ha puesto en valor que "la dirección provincial del PSOE siempre ha trabajado y seguirá trabajando por la unidad del PSOE en Ronda", asegurando que "una vez concluido el debate interno, el PSOE tiene que seguir trabajando en su proyecto en el municipio y en cómo resolver los problemas de los rondeños. El PSOE tiene un proyecto colectivo para Ronda y para sus vecinos, y en esa senda seguimos trabajando", ha concluido.