PSOE y Cs exigen al PP en Diputación de Málaga que se retome el proyecto del centro para enfermos de Alzheimer de Coín

Los grupos provinciales de PSOE y Ciudadanos en la Diputación de Málaga han exigido al equipo de gobierno del PP en la institución supramunicipal que se trabaje para retomar el proyecto de construcción de un centro para personas con la enfermedad de Alzheimer en el municipio malagueño de Coín.

Así, Ciudadanos llevará una moción urgente al respecto, registrada este pasado jueves en la Diputación, en la que reclama al equipo de gobierno 'popular' que realice "con carácter inmediato" las acciones necesarias para conveniar con las distintas administraciones competentes la creación y puesta en funcionamiento de la Unidad de Estancia Diurna para personas mayores que dé cobertura a los afectados de Alzheimer en la comarca del Guadalhorce.

El 2 de diciembre de 2008 se autorizó la firma de un convenio entre la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Coín para la creación de esta unidad. La institución supramunicipal transfirió, con fecha 27 de enero de 2009 al Consistorio la cantidad acordada en dicho convenio de 223.000 euros.

Con esta transferencia, Diputación financiaba la parte acordada (algo más de un tercio) del coste de la Unidad de Estancia Diurna debiendo ser financiado el resto directamente por el Ayuntamiento de Coín. Sin embargo, dicha financiación nunca se previó en el presupuesto municipal y la construcción del centro "nunca vio la luz"; únicamente se licitó y ejecutó un lote, el financiado por la aportación de la Diputación.

Ante esta situación, según han recordado desde Ciudadanos, constituyó una comisión mixta de seguimiento donde estaban representados tanto la Diputación de Málaga como el Ayuntamiento de Coín. En dicha mesa se acordó que el Consistorio incluiría una partida en su presupuesto para ejecutar la parte pendiente de construcción. No obstante, el 23 de febrero de 2017, el pleno del Ayuntamiento de Coín solicitó a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Málaga, la subvención de 475.198,86 euros, cantidad necesaria para la finalización y puesta en funcionamiento del centro.

Esto contravenía lo estipulado en el convenio de colaboración por lo que la Diputación lo denunció e incoó un expediente de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Coín. Según la viceportavoz de Cs, Teresa Pardo, "no es de recibo que ante una necesidad real y acuciante de toda una comarca, la mala gestión de las administraciones tengan como resultado la ausencia de servicios a los ciudadanos".

PSOE PIDE RETIRAR EL EXPEDIENTE DE REINTEGRO

Por su parte, el PSOE ha solicitado a la Diputación y al Ayuntamiento que retomen el proyecto, instando a la institución provincial a retirar el expediente de reintegro de la subvención concedida en 2008, según ha indicado la diputada provincial y vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Antonia García.

Por ello, los socialistas presentarán una iniciativa en este sentido. García ha recordado también que el pasado martes se aprobó iniciar el expediente de reintegro al Ayuntamiento de Coín de la subvención concedida y que comprendía el importe de la ayuda más la liquidación de los intereses de demora desde el abono de la misma el 27 de enero de 2009.

Los socialistas han resaltado que este proyecto se inició con ellos y que "en siete años de gobierno del PP no se ha avanzado absolutamente nada y el edificio no se ha finalizado". Precisamente este viernes la diputada Antonia García ha visitado las instalaciones.

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Coín lleva años "luchando por la finalización de este centro". Actualmente desarrolla su actividad en un centro que no tiene capacidad para asumir la demanda que hay. "Es una muestra más de que la Diputación de Málaga está gobernada por un partido y un presidente antisocial", ha afirmado García.

En los mismos términos, la viceportavoz de Ciudadanos ha criticado que "el abandono de este proyecto ha provocado una situación incomprensible, donde al final los afectados son los ciudadanos", concretamente "las más de 40 familias que reciben un servicio en un centro colapsado y prácticamente hacinados y también las más de 150 que se podrían estar beneficiando de un tratamiento sanitario de calidad pero se encuentran desatendidas".

"NO PODEMOS MIRAR PARA OTRO LADO"

Ante esta situación, "desde Cs no podemos mirar hacia otro lado, y por ello planteamos esta moción: para impulsar el desarrollo de un proyecto de primera necesidad en la atención a mayores y dependientes que residen en la comarca del Guadalhorce".

"Los vecinos del Guadalhorce no merecen que un proyecto tan necesario para la comarca se haya dejado morir por inactividad y por la mala gestión política que han desarrollado durante años tanto el PP como el PSOE", ha finalizado.

Los representantes de Cs y PSOE en el municipio han lamentado esta situación. El coordinador de la formación naranja en el Guadalhorce, Guillermo Álvarez, ha achacado la paralización del proyecto a que "ninguno de los gobernantes que ha habido en Coín les ha interesado apostar por esta iniciativa".

"La excusa que ponía el Ayuntamiento, hasta este año, ha sido que no había dinero pero, recientemente se ha anunciado que las arcas municipales tienen un remanente positivo de 2,4 millones de euros y que parte se destinará a diversas inversiones: es una pena que ninguna sean para acabar estas obras tan necesarias. Aquí el PP demuestra que la asistencia social no está entre sus prioridades", ha concluido.

Mientras tanto, el portavoz socialista en Coín, Salvador Rojas, ha señalado que "este es el reflejo de lo que le importan las políticas sociales al PP al nivel local y a nivel provincial". "Es un proyecto que podría hacer que Coín fuera referente en la comarca, pero como otros grandes proyectos de este pueblo se encuentra paralizado", ha criticado.

"Esto es responsabilidad del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Coín. Después de siete años de gobierno la situación de este centro no tiene otra explicación que dejadez. No entendemos cómo el equipo de gobierno dice que hay superávit en el ayuntamiento y que no tenga en cuenta obras como este centro de Alzheimer. Por eso le pedimos que tenga un poco sensibilidad con los enfermos de alzheimer", ha finalizado.

La secretaria general de los socialistas en el municipio, Inmaculada Agüera, ha recordado que el edificio para el centro comarcal de enfermos de alzheimer se puso en marcha con el PSOE en el Ayuntamiento de Coín y la Diputación de Málaga y fue abandonado cuando el PP llegó a ambas instituciones. "No entendemos que ahora haya que devolver los 223.000 euros que vinieron para construir este edificio que está paralizado", ha asegurado.