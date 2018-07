El PSOE exigirá a De la Torre en el pleno que ejecute la sentencia sobre Limasa

Publicado 21/12/2015 18:19:01 CET

MÁLAGA, 21 Dic.

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga presentará una moción urgente en el pleno ordinario de este martes para exigir al equipo de gobierno del PP y al alcalde, Francisco de la Torre, que a partir del próximo 1 de enero "ejecute la sentencia" sobre Limasa y "aumente la limpieza".

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa la portavoz socialista, María Gámez, quien ha señalado que "la suciedad y los conflictos laborales de la empresa responsable de la limpieza han pasado de ser un problema urgente a un problema ordinario".

En este punto, ha mostrado la preocupación del PSOE, ya que "a 10 días de que comience el nuevo año y del necesario cumplimiento de la sentencia --es ejecutiva, aunque cabe recurso de suplicación--, que obliga a intensificar las horas y recursos de limpieza, el equipo de gobierno del PP ni está por cumplirla ni ha dicho qué va a hacer con el servicio a comienzos de 2016".

Ha apuntado que la sentencia "venía a resolver un conflicto laboral derivado de que el Ayuntamiento pretendía continuar con el recorte en limpieza acometido hace dos años incrementando los días de trabajo de los empleados para no contratar personal suplente los fines de semana".

"Esto que estaba en litigio judicial se ha resuelto diciendo que ese recorte tenía vigencia de dos años y a principios de enero se tenían que reponer los derechos laborales de los trabajadores", ha declarado Gámez.

Según ha alertado, "si el equipo de gobierno del PP no quiere cumplir la sentencia, pese a la obligación de acometerla, aunque la recurra, significará que no incorpora suficientes trabajadores para que Málaga pueda estar limpia, a la vez que vulnerará un derecho de los empleados reconocido por sentencia", advirtiendo de que "el alcalde no está por la labor" de solucionar este problema, "como viene demostrando desde hace años".

Además, Gámez ha recordado el acuerdo plenario, a iniciativa del PSOE, por el que se aprobó que en el presupuesto municipal para 2016 hubiera al menos cuatro millones de euros más para contratación de personal de limpieza.

En esta sentencia del titular del Juzgado de lo Social número 8 de Málaga se acepta la demanda de los sindicatos, estableciendo que los acuerdos que pusieron fin a la huelga de 2013 y que expiran el 31 de este mes no tienen rango de convenio. En este punto, se establece que el único documento vigente es el de 2010-2012.

Con esta resolución judicial, a partir del 1 de enero de 2016 la plantilla fija de Limasa, compuesta por unos 1.300 operarios, debe cobrar de nuevo la paga de productividad, descansar todos los fines de semana, disfrutar las vacaciones entre junio y septiembre, poder trabajar los festivos o recibir la cesta de Navidad.

Sin embargo, la empresa mixta de limpieza Limasa, participada en un 49 por ciento por el Ayuntamiento, presentó el pasado día 15 una solicitud al juzgado para que aclare esa sentencia, de modo que se sepa si hay que aplicar el convenio de 2010-2012 tal como se firmó inicialmente o incorporando las modificaciones posteriores.

DE LA TORRE

Al respecto, el alcalde ha anunciado que su grupo planteará enmiendas a la moción socialista porque "es lógico que esperemos a tener la respuesta del Juzgado de lo Social número 8". Lo que sí ha precisado es que "estamos dispuestos al diálogo y a defender que cueste lo que sea razonable", agregando que "los malagueños no entenderían que haya más servicio pagando simplemente más dinero a los trabajadores".

Por otra parte, la portavoz del PSOE ha informado de una moción ordinaria por la que solicitan que el Ayuntamiento incremente sus lazos de colaboración con la Universidad de Málaga (UMA).

"Un nuevo rector y unas recientes declaraciones del alcalde a favor de la implantación de universidades privadas en la ciudad hacen necesaria esta iniciativa", ha justificado Gámez. En concreto, solicitan la creación de una oficina de coordinación con la UMA para poner en valor esta institución "frente a aquellos que la menosprecian".

Por su parte, Málaga para la Gente llevará una moción ordinaria al pleno para la remodelación de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en función de la situación actual y para la eliminación de los complementos salariales a excargos directivos de este organismo, "cuyos pagos no están justificados, por lo que deberían desaparecer", ha expuesto el portavoz de la coalición, Eduardo Zorrilla.

OFICINA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

De igual modo, se incidirá en la eliminación de la Oficina de Infraestructuras Básicas y su correspondiente dirección técnica, de modo que sus funciones, que Málaga para la Gente entiende que están "duplicadas", se integren en la GMU. Al respecto, De la Torre ha defendido que "es un elemento de apoyo a la Gerencia, no actúa de espaldas a ella".

En otra moción, ésta urgente, Málaga para la Gente exigirá al Ayuntamiento que incluya en el presupuesto de 2016 una partida económica suficiente para la construcción de una piscina con un aparcamiento municipal en la barriada de El Palo, que complemente la dotación de equipamientos.

Una petición en la que coincidirá con Málaga Ahora, que también presentará una iniciativa en este sentido. Ambos grupos critican que se cediera un suelo público a una entidad que presta un servicio deportivo privado, "del que sólo se pueden beneficiar unos pocos", según Zorrilla.

Málaga Ahora, según ha explicado su portavoz, Ysabel Torralbo, presentará otra moción, ésta ordinaria, para que se fije como objetivo la reducción al 28 por ciento de los gases de efecto invernadero para 2020; al 50 por ciento para 2030, y al 95 por ciento para 2050, tomando como referencia 1990, tal y como recomiendan los compromisos internacionales suscritos por España, como el Acuerdo sobre el Clima adoptado en la Cumbre Mundial en París.

En esta iniciativa se incluirá también la petición de realizar un inventario de las emisiones de todos los gases de efecto invernadero provocadas por las actividades socioeconómicas radicadas en el municipio; de fomentar la contratación de energías renovables, y de concienciar a la ciudadanía sobre el cambio climático.

REPRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS EN LOS DISTRITOS

Por último, Ciudadanos llevará dos mociones recordando acuerdos ya aprobados por el Pleno. Una de ellas para que cada uno de los 11 distritos cuente "antes de que finalice el año" con una oficina a disposición de los cinco grupos municipales, estableciendo un uso de una vez a la semana por cada uno de ellos. El alcalde ha respondido a esta petición que se acometerá "a la mayor brevedad posible".

También vuelve a hacerse eco C's de la reivindicación de una treintena de familias de la zona de El Coronel que, al estar incluidas en el plan urbanístico del desarrollo de este sector en el que están proyectadas 547 viviendas, se ven obligados a asumir las cargas propias de la urbanización de los terrenos. La petición es que se excluyan del planeamiento para el desarrollo de esta zona de Churriana.