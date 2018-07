PSOE-A reivindica reformas para garantizar que la violencia machista "no tiene cabida en la sociedad española"

Publicado 22/06/2018 14:07:04 CET

MÁLAGA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, ha reivindicado este viernes las "reformas necesarias" para que "se haga justicia y para garantizar que la violencia machista no tiene cabida en la sociedad española".

"Nuestro Estado de derecho no puede permitir que aquellos que agreden a las mujeres no tengan las condenas y las penas que le corresponden y que la cumplan debidamente", ha defendido Conejo, que en un acto en Marbella (Málaga) ha dicho en relación con la decisión de la Audiencia de Navarra de poner en libertad a los integrantes de La Manada que lo respetan, "como no puede ser de otra manera", pero "no compartimos la decisión".

"Las víctimas necesitan ver y sentir que las instituciones tanto políticas como judicaturas están con ellas", ha subrayado Conejo, al tiempo que ha hecho hincapié en que desde el PSOE-A trabajaran "en todo momento para defender a las mujeres de este país y para garantizar que este pacto contra la violencia de género sea una realidad", además de que "queremos también en el ámbito judicial que se haga justicia y que las victimas tengan la protección suficiente por parte de nuestro Estado de derecho".

En relación con la decisión de la puesta en libertad bajo fianza de La Manada ha reiterado que es "difícil de entender" y "nuestro pensamiento vuelve a estar con la víctima". "No compartimos esa decisión, ayer lo decía la presidenta, Susana Díaz, de manera clara y los socialistas andaluces nos sumamos a esa misma posición del Gobierno andaluz". "Respeto, pero no la compartimos", ha insistido.

Por ello, ha lanzado también su "profunda preocupación por el mensaje que supone esta resolución, que vino precedida de una sentencia que ya provocó la indignación de las instituciones y ciudadanía en su conjunto", ha recordado.

"La legislación está hecha para proteger los derechos humanos de mujeres y de hombres y cuando un formalismo no lo permite es que hay algo que falla y, por tanto, hay algo que hay que cambiar", ha dicho, asegurando, además, que "este tipo de decisiones institucionales pueden transmitir, a nuestro juicio, un peligroso mensaje a la ciudadanía, de ahí la importancia de la formación en género tanto de jueces y fiscales como se plantea en Andalucía desde hace años", ha concluido.