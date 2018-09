Robles advierte de que lo que hace Torra es estar en "dinámica de confrontación" para "hacer tapar su ineficacia"

Publicado 03/09/2018 15:03:33 CET

Insiste en que el Gobierno apuesta por el diálogo pero "tiene unos límites clarísimos" en defensa de la Constitución y Estado de Derecho

RONDA (MÁLAGA), 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido este lunes que el Gobierno apuesta por el diálogo pero "tiene unos límites clarísimos" en defensa de la Constitución y Estado de Derecho, advirtiendo de que "lo que están haciendo Quim Torra --presidente catalán-- y Carles Puigdemont --el expresident de la Generalitat--, es estar en una dinámica permanente de confrontación, que lo único que quiere hacer es tapar su ineficacia".

"Hay que exigir a Torra, que en este momento es el presidente, que gobierne de una vez pensando en todos los catalanes, que no ha hecho ni una sola política de gestión", ha añadido.

Robles, cuestionada sobre la propuesta del presidente del Ejecutivo, que ha defendido la celebración de un "referéndum" en Cataluña por el autogobierno, no por la independencia; ha insistido en que "lo importante" en este momento es que "quienes tienen responsabilidades políticas en Cataluña se den cuenta que este es un Gobierno que apuesta por el diálogo pero que tiene unos límites clarísimos, que es la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho".

En este punto, ha añadido que las propuestas que hace el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entran dentro "de esa línea de defensa y respeto a la Constitución", advirtiendo de que "lo que están haciendo Torra y Puigdemont es estar en una dinámica permanente de confrontación, que lo único que quiere hacer es tapar su ineficacia".

"Es un gobierno --ha continuado-- que no gobierna, que no resuelve los problemas de los ciudadanos; es un Parlamento que no se ha reunido, que sigue cerrado y, por lo tanto, quieren aprovechar festividades que son de todos los catalanes para incidir en la provocación", ha criticado.

De igual modo, ha vuelto a insistir en que el Gobierno central ha apostado por "las vías del dialogo, como no podía ser de otra manera", agregando, además, que "siempre con un límite claro inequívoco: la defensa de la legalidad y respeto al marco constitucional".

Cuestionada, en este punto, sobre si aumenta la tensión no se descarta la aplicación del 155, la ministra de Defensa ha señalado que en política "hay que ser siempre realista y hacer esfuerzos para que las cuestionen mejoren".

"Lo único que digo es que hay que exigir a Torra, que en este momento es el presidente, que gobierne de una vez pensando en todos los catalanes, que no ha hecho ni una sola política de gestión, ni en materia de educación, ni en sanidad, ni en materia de dependencia... en aquello que importa a los ciudadanos de verdad", ha criticado Robles, que ha asistido al municipio malagueño de Ronda para visitar las unidades de la Legión.

Por último, ha dicho que le parece "poco comprensible" que un Parlament como el catalán "no funcione". "Cualquier responsable político tiene que gobernar pensando en todos los ciudadanos de Cataluña y, lamentablemente, esto no está ocurriendo así", ha concluido.