El rock alternativo de los escoceses Texas llega este martes a Starlite Marbella

Publicado 13/08/2018 16:19:40 CET

MÁLAGA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Texas, uno de los más aclamados grupos escoceses de rock alternativo y que debutó en su país a finales de los 80, pisará este martes el escenario de la cantera de Nagüeles, en el marco de Starlite, a partir de las 22.30 horas.

Fundado por Johnny McElhone y la intérprete Sharleen Spiteri, el sonido de Texas es famoso, no sólo por la personalísima voz de su cantante, sino también por los acordes del auténtico pop rock que forman en cada canción.

La banda, con más de 35 millones de copias vendidas en sus 30 años de carrera, sigue componiendo y dando conciertos. En España, este año, están de gira y han pasado ya por León, San Sebastián, Zaragoza, Palagrugell, Sitges, Cartagena y ahora llegan a Marbella con un espectáculo que repasará sus temas más clásicos.

Así, presentarán grandes éxitos como ¡I don't want a lover', 'Say what you want' o 'Summer son', así como su último trabajo 'Jump on board', que salió al mercado el pasado año y que les ha embarcado, de nuevo, en una gira también por Francia, Reino Unido, Suecia o Noruega, entre otros países.