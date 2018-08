Rodríguez ve "irresponsables" a Casado y Rivera por "electoralismo" en inmigración y por "fomentar un discurso de odio"

Publicado 02/08/2018 12:37:01 CET

La coordinadora de Podemos incide en "acabar con la improvisación" porque las llegadas de migrantes continuarán y pide más medios

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha tachado de "absolutamente irresponsables" a los líderes de PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente, a los que ha acusado de "hacer electoralismo" con la problemática de la inmigración "fomentando un discurso que a medio plazo es un discurso de odio contra el otro".

Así, tras la presentación de la campaña 'No más plásticos' en el municipio malagueño de Torremolinos, ha incidido en que hay que responder "con mucha contundencia a quienes oportunistamente están aprovechando esta situación para tratar de hacer electoralismo, en un contexto en el que crece la extrema derecha racista en Europa".

"Estoy hablando de Rivera y Casado, dos personas que, de forma absolutamente irresponsable, están fomentando un discurso que a medio plazo es un discurso de odio contra el otro", ha recalcado Rodríguez, quien ha añadido que Andalucía se ha forjado "en la mezcla de culturas pero también en la emigración-inmigración de personas y nunca ha sido tierra de rechazo al diferente y de racismo y menos a quien viene a buscarse la vida".

En este sentido, la máxima responsable de Podemos Andalucía ha confiado en que la sociedad "rechace" ese discurso: "Habla muy mal de esas personas que traten de hacer electoralismo con las políticas migratorias. Es una falta de responsabilidad y falta de sentido de Estado absoluta". Son, ha añadido, "discursos fascistas que han destrozado Europa en el siglo XX y no los queremos en el siglo XXI".

Rodríguez ha indicado que no es la primera vez que se produce esta llegada masiva de migrantes a Andalucía y ha criticado que no haya "previsión suficiente" al respecto. "Es algo habitual y periódico, no es una irrupción especialmente significativa. Podemos encontrar situación de llegadas similares en años anteriores pero siempre da la sensación de que hay una improvisación", ha dicho.

Ha manifestado que su formación quiere acabar con esa "improvisación y saber que esto va a ocurrir cuando el tiempo es propicio", como ha ocurrido en este año, que tras "un invierno con dificultades hay personas que han esperado el buen tiempo para poder pasar".

"Esto va a seguir pasando desafortunadamente porque muchas personas no querrían venir, se quedarían en sus pueblos, ciudades y países si pudieran tener una vida digna y garantizarla a sus hijos", ha sostenido.

MÁS MEDIOS PARA SALVAMENTO MARÍTIMO

Lo más inmediato, a juicio de la coordinadora regional de Podemos, es establecer "inversiones serias en Salvamento Marítimo" donde están "absolutamente desbordados y desde hace tiempo están salvando a personas en el mar por encima de sus posibilidades". Por ello, ha reclamado un plan de choque "rápido" para dar más medios materiales y humanos a "estas personas que están salvando vidas".

A medio plazo, ha incidido Rodríguez, deben regularse mecanismos de llegada de estos migrantes, entre los que ha citado los de solicitud de asilo o refugio desde sus propios países en las embajadas y consulados europeos. "Esto reduciría el negocio de las mafias", ha apostillado, añadiendo la importancia de establecer "vías seguras de llegada de estas personas a España y el resto de Europa".

Sobre las cantidades anunciadas por la Unión Europea para políticas migratorias, Teresa Rodríguez ha recordado que el problema es la "dejación de funciones clara en lo que tiene que ver con las políticas de flujos migratorios desde hace mucho tiempo".

Este aporte previsto "es puntual en momentos de crisis pero no hay un compromiso serio y prolongado en el tiempo para respetar la legalidad internacional, los tratados internacionales y la Carta de Derechos de la propia UE". "Las inversiones puntuales están bien pero también el respeto a los propios acuerdos y a la Carta de Constitución de la UE sería lo deseado", ha concluido la responsable de la formación morada en Andalucía.