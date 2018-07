Susana Díaz aboga por convertir el eje aeronáutico Sevilla-Cádiz en un "triángulo industrial" con Málaga y el PTA

Actualizado 18/06/2018 14:53:37 CET

La presidenta de la Junta asegura que mantiene el compromiso de licitar el nuevo hospital de la capital antes de final de año

MÁLAGA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha destacado la importancia del sector aeronáutico en Andalucía y ha abogado por convertir el eje "ya consolidado" entre Sevilla y Cádiz en un "triangulo industrial en el que entra Málaga y el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)", con sede en la capital malagueña.

Así se ha expresado Díaz, en un desayuno coloquio del Diario 'SUR', en el que ha incidido en que el PTA y las 14 empresas del clúster aeronáutico que hay en Málaga "nos permite tener una proyección de reforzar ese triángulo industrial en los próximos años".

Díaz ha subrayado la demanda "enorme" que tiene el PTA, que verá varias ampliaciones, y la necesidad de "sacar toda la rentabilidad" a la tecnópolis malagueña, precisando que "está ahí, en el ámbito aeronáutico, tecnológico, parte de esa evolución".

Asimismo, ha señalado a las exportaciones, en concreto del sector agroalimentario, como uno de los indicadores positivos de Andalucía y también de Málaga. Así, ha indicado que en este ámbito se ha hecho "un esfuerzo importante por la excelencia" y ha precisado que Málaga, junto con Granada, son las zonas de Europa más potentes en productos tropicales.

Díaz ha dicho que sólo la provincia de Málaga aporta 118 millones de euros de valor de producción, más del 12 por ciento de toda la producción agraria, 6.800 hectáreas de aguacate, 3.600 de mango, exportando 79.000 y 19.500 toneladas, respectivamente.

Al respecto, ha asegurado que va "a reclamar al Gobierno actual como lo hice con el anterior" las infraestructuras necesarias, apuntando que "no se está garantizando que las inversiones que tienen que llegar, las medidas que tienen que desarrollarse en el Plan Hidrológico Nacional, estén favoreciendo el aumento del agua disponible que necesita la provincia".

Por tanto, ha reivindicado una "mejora mediante el recrecimiento de la presa de la Concepción y su conexión con la de la Viñuela y por supuesto la mejora y modernización del sistema de riegos del Guadalhorce".

En cuanto a infraestructuras a nivel regional, ha recordado la línea Caparacena, "que permita aprovechar al máximo la producción de energía, sobre todo la solar", el corredor Mediterráneo y la línea Algeciras-Bobadilla; proyectos que ha considerado "urgentes".

También ha destacado el potencial turístico de Málaga y en el ámbito cultural ha señalado que la Junta va a licitar "de manera inmediata" el proyecto para el arreglo, conservación y puesta a disposición de los malagueños del Convento de la Trinidad, instando a dar "una esperanza al barrio de la Trinidad, donde todos los agentes sociales han participado de manera activa".

"Seamos capaces de sacar oportunidades en barrios que lo merecen y que lo necesitan y hagámoslo en un sector muy pujante y muy potente como es el sector de las artes escénicas y de la industria cultural", ha aseverado, añadiendo que Málaga es "una referencia cultural dentro de Andalucía y en el conjunto de España", con seis de las diez ofertas culturales "más valoradas de este país", entre ellas el Museo Picasso, el Festival de Cine y el Museo de Málaga.

CAPITAL

En cuanto a la capital, se ha comprometido con el nuevo hospital "y estamos trabajando con toda la rapidez para poder licitar el proyecto antes de que finalice el año". "Cumpliremos el plazo de ejecución final --de 2024-- porque vamos a cumplir los plazos de este año de sacar a licitación el proyecto", ha manifestado Díaz, quien ha dado las gracias al trabajo realizado por el equipo de expertos.

En cuanto al Ayuntamiento de la capital y su alcalde, Francisco de la Torre, ha asegurado que "mala relación no hay, el problema es que luego no cumple los acuerdos". Al respecto, ha indicado que "muy normal no me parece" que el regidor cambie respecto a los acuerdos que alcanza, poniendo como ejemplo el del metro que "los dos hicimos público y después, donde dijo digo ahora dice diego".

Ha recordado que ha llegado a acuerdos con regidores "de un color y de otro", pero ha insistido en que "luego, los cumplo". "Lo que no vale es que firmes conmigo un acuerdo y cuando se acerca el periodo electoral te entran los nervios o la calculadora y ya no vale", ha lamentado, apuntando que de esa forma "se pone en riesgo nuestra credibilidad y la de las instituciones". "A lo mejor el alcalde tiene un problema de con quién se puede poner de acuerdo", ha dicho.