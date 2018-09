La Térmica acoge la primera edición del festival de cine internacional 'Directed by Women'

Publicado 04/09/2018 16:53:34 CET

MÁLAGA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, celebra la primera edición del festival internacional de cine realizado por mujeres 'Directed by Women' los próximos 28, 29 y 30 de septiembre de 2018.

El festival presenta un programa que reúne 40 cortometrajes dirigidos por mujeres, documentales, encuentros con el público, talleres de formación y un concierto fin de fiesta. Las entradas se pueden adquirir en la plataforma Eventbrite.es.

Estas jornadas con recorrido en ciudades como Madrid y Barcelona, aterrizan en Málaga dentro de la programación de festivales de La Térmica, y en colaboración con la plataforma cultural By Women, plataforma impulsora del festival, según han informado desde la Diputación a través de un comunicado.

En concreto, se trata de una primera edición con 40 cortometrajes en la que todos los géneros cinematográficos tienen cabida. La animación, el documental, la comedia, el drama, el género fantástico y experimental, el terror y la ciencia ficción, se dan cita en pro de romper tabúes y prejuicios, y mostrar un cine dirigido por mujeres que deje de ser señalado como un género, para considerarlo arte e industria.

A las sesiones de cortometrajes, se suma el documental Singled Out, ópera prima de Mariona Guiu Pont y Ariadna Relea Ventura que narran la historia de cinco mujeres solteras en cuatro extremos del mundo y que tratan de entender el papel que esa soltería juega en sus vidas.

La directora Amanda Sans vuelve al festival, pero esta vez con su trabajo Songs of Redeptions, un largometraje documental sobre la rehabilitación de reclusos a través de la música reggae en una prisión de Kingston, Jamaica.

TALLERES

Por otro lado, el programa incluye formación para todos los públicos. Por un lado, el taller de Caracterización en Cine y Televisión ofrece la oportunidad de descubrir la figura del caracterizador audiovisual, a través del análisis de su proceso de trabajo.

Asimismo, el taller de Mujeres Fuera de Serie, impartido por Priscila Trujillo y Simo Frabotta, quienes ofrecen una acción formativa dinámica y participativa sobre la presencia de las mujeres en los contenidos de las series actuales y donde se analizará qué series se podrían considerar feministas y por qué, y cuáles no.

El festival cierra esta primera edición de la fiesta internacional del cine dirigido por mujer con el concierto del grupo Las Flores no Lloran en el patio de La Térmica.

Desde su nacimiento, en 2015, más de 2.000 espectadores ya han disfrutado del centenar de películas que ya forman parte del catálogo del festival. Con un promedio de más de 250 trabajos presentados en cada edición, Directed by Women Spain no cuenta con secciones ni categorías. No tiene premios, ni distinciones.

Es un festival no competitivo que se caracteriza por la diversidad técnica y temática de los cortos y películas de su programación y por ser un espacio de encuentro y plataforma de promoción para visibilizar el cine dirigido por mujeres.

Directed by Women Spain es un proyecto fundado y dirigido por la Plataforma Cultural By Women y recibe el apoyo del movimiento internacional Directed by Women.