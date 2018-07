De la Torre aboga por dialogar con Junta sobre el metro, pero si no da resultado, cree "necesario" movilizarse

Actualizado 02/05/2013 17:38:04 CET

Da un plazo de 10 días a Griñán para que se pronuncie y le advierte de que "el PSOE no puede ser rehén de IU por el pacto de gobierno"

MÁLAGA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dado un plazo de unos 10 días al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, para que se pronuncie en torno a la polémica por el metro. Ha abogado por el diálogo en primera instancia, pero ha reconocido que si la Consejería de Fomento y Vivienda sigue apostando por el trazado en superficie para el tramo Guadalmedina-La Malagueta, sin contar con la opinión municipal, será "necesario" que se planteen movilizaciones en la calle.

Más aún, ha opinado que "la gente sin que se le pida se manifestará porque está indignada". De hecho, aunque se ha mostrado este jueves partidario de agotar la vía del diálogo y de las reuniones, ha afirmado a los periodistas que lo que podría provocar "una necesaria movilización" es "si viéramos publicada la licitación de este tramo en el boletín oficial --la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, la anunció para este mes de mayo--; eso sería una especie de tortazo inmenso, una manifestación de desprecio a la ciudad".

Si no hay acuerdo con la Consejería de Fomento, "por todas las vías legales que tengamos intentaremos evitar que se haga esa obra", ha subrayado, mostrándose convencido de que cualquier convocatoria de manifestación "tendrá éxito". Así, ha dicho coincidir con las críticas del presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, y no descarta que tengan lugar esas movilizaciones, "pero que nadie interprete eso como una amenaza", ha aclarado.

REGULACIÓN DEL TRÁFICO

Precisamente, al ser cuestionado por si la Junta podría actuar sin contar con el apoyo del Ayuntamiento, De la Torre ha precisado que "las primeras consultas hechas nos señalan la capacidad que tenemos de regulación del tráfico, que sólo nos corresponde a nosotros".

"Solamente nosotros tenemos la capacidad de dar esa aprobación y sin ella la obra no se podría hacer, pero no es necesario llegar a ese extremo", ha considerado, mostrándose convencido de que, "por pura lógica, encontraremos fórmulas de acuerdo; no hay que dar el espectáculo".

En una segunda misiva De la Torre ha reiterado su petición a Griñán, quien, en su opinión, ya debería haber tomado cartas en el asunto, de que "se ocupe de este tema" y "sea coherente con las funciones que le corresponden como presidente y con lo que dijo en Málaga de que había recursos" para el proyecto soterrado.

De todo lo sucedido, el alcalde de Málaga interpreta que "el PSOE se ha sentido sorprendido por el cambio de IU y tiene el problema interno de cohesión de un Gobierno donde un socio le está cambiando las reglas del juego sobre un proyecto de gran importancia".

"Debe ser incómodo para el PSOE y lo entiendo", ha comentado el regidor 'popular', pero también ha pedido a Griñán que "sea coherente y llame al orden a Izquierda Unida porque el PSOE no puede ser rehén de IU por ese pacto de gobierno".

De la Torre ha insistido en que el proyecto en superficie "es malo para Málaga", por lo que ha lamentado el "empecinamiento" de la Consejería de Fomento, lo que, a su juicio, "demuestra una especie de prepotencia y arrogancia y sobre todo de desprecio, ya no al Ayuntamiento, sino a la ciudad, que se ha mostrado de forma muy masiva en contra" de que el metro atraviese el centro en superficie.

"Espero que todo esto se pueda cambiar sin necesidad de tener que plantear movilizaciones en la calle", ha expresado el alcalde, alertando, en cualquier caso, de que "hay una reacción cívica profunda y fuerte".

Como alternativa a los problemas derivados del incumplimiento de los plazos, De la Torre ha reiterado su propuesta de "prolongar el tiempo de la concesión", que, en su opinión, "puede ser una solución perfecta", por lo que Cortés "no puede echarla en saco roto". Además, ha afirmado que "si no hay dinero, se puede actuar por fases",

Además, ha vuelto a defender que el metro soterrado por la Alameda Principal no tendría problemas de restos arqueológicos porque "ese espacio antes era agua y lo más que puede haber son restos de algún barco y lo más probable es que ni eso".

CRÍTICAS DE LA JUNTA

En cuanto a las críticas de este jueves del delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, De la Torre ha defendido que "nuestra postura más elegante, más colaboradora y de comprensión no puede ser".

"Los retrasos y la ineficacia de la Junta no pueden perjudicar a la ciudad y no se puede querer recuperar ahora tiempos perdidos porque es un perjuicio gravísimo", ha dejado claro, a la vez que ha lamentado la "intransigencia" de la Consejería de Fomento, con "un cambio de postura sin fundamento ni razón".

Finalmente, cuestionado por si el Ayuntamiento acudirá a la comisión técnica del metro prevista para el 7 de mayo, ha indicado que "no va a haber ninguna postura de que no vamos, sino que estamos abiertos a todas las reuniones y a aprovechar todas las oportunidades para insistir en este camino".