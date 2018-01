De la Torre sobre su reelección: "He estado y estoy en el no", cambiar supone "reflexión"

Actualizado 29/01/2018 13:23:35 CET

MÁLAGA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a reiterar este lunes que reflexionará tras la propuesta del PP de que vuelva a ser el candidato a la Alcaldía de la capital en las próximas elecciones municipales de 2019 y ha insistido en que "he estado y estoy en el no" y "cambiar el no supone una reflexión, supone tener unos argumentos, una información" y "me aplicaré a ello".

Así lo ha señalado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas, al tiempo que ha reiterado lo comunicado este pasado domingo. Así, ha señalado que es una cuestión que "reflexionaré personalmente y en el plano familiar también a lo largo del mes de febrero", además de que esa reflexión "la puedo hacer también con el partido, lógicamente".

"Ver, tener y compartir --ha continuado-- la información que sobre este particular tenga el propio PP y relacionar toda esta reflexión interna y datos de información para tomar una decisión al respeto".

Cuestionado en concreto sobre si ha habido una comunicación previa al anuncio público del presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, este pasado domingo, De la Torre señalado que "no ha habido ocasión, ni tiempo y no ha habido ninguna comunicación previa".

En este sentido, ha explicado que este pasado domingo no estuvo en Málaga ya que hizo "una escapada rápida en el servicio de autobús que une de forma directa Málaga con Almería", donde, ha detallado, "tengo un hijo y tres nietos y estuve viéndole, la tarde noche del sábado y en la mañana de ayer", estando ya en la capital "sobre las 18.00 horas".

"Eso es lo que puedo decir, por tanto, no ha habido ocasión, tiempo... y, efectivamente, no ha habido ninguna comunicación previa", ha explicado, asegurado que "hubo una llamada de Elías Bendodo y el comunicado que salió por la mañana".

Cuestionado, además, por si ha habido conversación con su mujer, quien aseguró que el alcalde no tenía intención de presentarse y que no le perdonaría que lo hiciera, ha vuelto a señalar que "yo dije hace tiempo sobre este particular que quería agotar y cumplir mi compromiso de cuatro años y al mismo tiempo no contemplaba presentarme".

"Y la realidad es que he estado y estoy en el no; cambiar el no supone una reflexión, supone tener unos argumentos, una información y me aplicaré a ello", ha asegurado De la Torre, que ha recordado que "ese es el mensaje que he dado en los últimos meses y sigue siendo válido".

Sobre las encuestas o datos que podría tener el PP, el alcalde de Málaga ha dicho no saber nada. "No he estado insistiendo sobre encuestas concretas, supongo que puede haberlas y si no las habrá, que es normal, pero no tengo más que añadir a lo dicho", ha concluido.