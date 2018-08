De la Torre pide a Vázquez que sea "constructivo" y dice que un nuevo proyecto de auditorio "es perder años"

Publicado 30/08/2018 15:12:57 CET

Acusa al consejero de "sacar rédito político" y le reprocha la "poca sensibilidad" de la Junta con "necesidades" de Málaga

MÁLAGA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este jueves, después de que el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, asegurara que está la Junta dispuesta a abordar "desde cero" el proyecto del auditorio, proyectado en la zona portuaria de San Andrés; que se "equivoca", insistiendo en que se debe respetar el proyecto "que tenemos, la historia recorrida y a partir de ahí constructivamente entre todos sacarlo adelante".

Por ello, ha reclamado al consejero de Cultura que sea "constructivo y positivo" y le ha pedido no plantear "un camino que sea poner en cuestión lo hecho hasta ahora", ya que "es perder los años que se han recorrido, es tener que recorrer en no se sabe cuantos años el camino que ya hemos recorrido con un gran esfuerzo y eso no tiene sentido".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha dicho que las declaraciones del responsable andaluz de Cultura "me han sorprendido", recordando el camino recorrido por el proyecto "realizado entre todos en el consorcio" y que "tiene todas las virtudes para poder ser construido y funcionar".

Asimismo, ha cuestionado las declaraciones de Vázquez en relación con buscar un nuevo proyecto porque "el anterior fue enterrado por el Gobierno del PP", lo que ha tachado de "inexactitud histórica total y absoluta"; al tiempo que ha criticado el "deseo que no es capaz de reprimir este consejero" para "utilizar o querer sacar rédito político de algo con lo que tenemos que ser constructivos y positivos".

"No se puede contar la historia cambiándola", ha dicho el alcalde de Málaga, que ha recordado cómo fue suprimido el consorcio: "Fue un tema pactado y planteado desde la propia Autonomía y por tanto de los dos gobiernos, central y regional", insistiendo, además, en que quien se opuso "de manera radical" fue el Ayuntamiento.

De la Torre ha recordado que desde el Consistorio "buscamos una salida", aludiendo a los convenios bilaterales "parra mantener el compromiso de las instituciones".

"RESPONSABILIDAD HISTÓRICA"

De igual modo, De la Torre ha dicho que no se puede olvidar "la responsabilidad histórica que tiene la Junta de Andalucía en que Málaga no tenga auditorio", lamentando el hecho de el Gobierno andaluz no aprovechara oportunidades, lo que, a su juicio, "demuestra una vez mas esa falta de sensibilidad e interés de la Junta hacia Málaga y sus necesidades de equipamiento cultural". "Es una asignatura pendiente y es la ocasión de resolverlo", ha apostillado.

Por ello, ha reclamado al consejero de Cultura que sea "constructivo y positivo", pidiendo no plantear "un camino que sea poner en cuestión lo hecho hasta ahora". "No es constructivo, es absurdo y no responde a lo que espera el Ministerio, que es un acuerdo entre Autonomía y Ayuntamiento para que el Gobierno se sume al acuerdo".

A juicio de De la Torre, "al final podemos estar en el acuerdo todos pero siendo inteligentes", insistiendo, por tanto, en "utilizar lo que ya tenemos en la mano, un proyecto que tiene todos los requisitos técnicos, la calidad necesaria y al cual nada más hay que poner financiación". De igual modo, ha recordado que se deja abierta la puerta a buscar financiación privada: "Ese camino hay que verlo y estudiarlo conjuntamente pero a través del proyecto ya realizado".

Cuestionado por si habría que modificar el diseño del proyecto, De la Torre ha dicho no ver "nada más que razones para mantenerlo, no digo para ampliarlo, pero sí para mantenerlo y no con el pretexto de partir desde cero plantear un proyecto de menor ambición".

"No soy de los que platean cosas innecesarias, esto tiene recorrido histórico para que Málaga cuente con el auditorio que la ciudad necesita", ha dicho, agregando que "tenemos un camino, vamos a buscar con imaginación esa financiación", ha concluido.

BIBLIOTECA

Por otro lado, cuestionado por la reunión de la Junta con el ministro de Cultura, José Guirao, para tratar entre otros la biblioteca provincial de Málaga, De la Torre ha afirmado que "lo que hace falta que todo vaya al ritmo mejor posible".

De igual modo, ha incidido en que el Ayuntamiento tiene "la mejor red bibliotecas municipales de Andalucía y el esfuerzo municipal está supliendo de manera importante esa carencia de esta biblioteca central en Málaga", ha concluido.