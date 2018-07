El alcalde de Málaga ve “positivo” que haya “bastantes” candidatos a presidir el PP

Actualizado 19/06/2018 11:57:22 CET

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, considera que es "positivo" que haya "bastantes" candidaturas para presidir el PP porque eso "enriquecerá" el proceso de elección del nuevo presidente, que tendrá lugar en el congreso extraordinario del partido que se celebrará los días 20 y 21 de julio.

"El que haya bastantes candidaturas me parece positivo", ha afirmado este martes cuando se han confirmado ya las candidaturas de Soraya Saenz de Santamaría, José Manuel Margallo, Pablo Casado, José Ramón García Hernández y José Luis Bayo. El pasado lunes el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, anunció sus intenciones de no presentarse, mientras este martes está previsto que anuncie sus planes María Dolores de Cospedal.

En declaraciones a los medios en Madrid, el alcalde ha resaltado que el hecho de que haya un "número amplio" de candidaturas será "garantía" de que el congreso que se celebrará próximamente "va a tener un desarrollo exitoso y fecundo". Así, ha asegurado que el que haya más de un candidato es "más enriquecedor" que el que haya uno solo.

De la Torre, quien no ha adelantado su "apuesta personal" para presidir su partido, ha descartado que el proceso de elección vaya a "romper" de algún modo al PP. "Se mantendrá la cohesión porque el PP debe ser capaz de llevar la gestión de su vida interna dentro de la colaboración y lealtad", ha dicho, al tiempo que ha añadido que esa es la manera de proyectar la lealtad de puertas para afuera de la formación.

Con todo, ha confiado en que el próximo congreso sirva para "fortalecer" al partido en un proceso que debe llevarse a cabo con la "máxima responsabilidad" y "transparencia" en los mensajes de los candidatos para que se busque un consenso a la hora de elegirlo. Aunque ha apuntado que será necesario buscar ese consenso para la elección del próximo presidente del PP, ha matizado que no es necesario que se dé de manera "forzosa" para que concurra una candidatura única porque los procesos de elección son "enriquecedores".

"Que se vaya por el camino de un consenso que signifique sumar aportaciones de unos y de otros candidatos y se vaya también por el camino de una elección que será positiva siempre que tengamos un compromiso de lealtad", ha aseverado De la Torre, quien ha dado por hecho que todos los candidatos hasta ahora confirmados "tienen un compromiso de lealtad con el partido y con el interés común".

Aunque no se ha decantado por un nombre, el alcalde de Málaga ha apuntado que el candidato "ideal" debe "compaginar" una edad media y una experiencia en gestión pública "sin tachas". Sobre el anunció de Feijoó de no presentarse a presidir el PP, De la Torre ha dicho que esto "no es una buena noticia" porque la presencia de este en el proceso habría sido "enriquecedor".

Por otro lado, sobre la gestión del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, De la Torre ha resaltado que su gestión en materia económica ha sido "de sobresaliente alto" aunque en materia de gestión territorial ha dicho que el hecho de si se podría haber hecho otra política o haber creado "otros climas de diálogo" es algo "opinable".