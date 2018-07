Torrox despliega una bandera de España gigante hecha con sombrillas de colores por el Mundial

Publicado 26/06/2018 15:52:08 CET

TORROX (MÁLAGA), 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del municipio malagueño de Torrox, Óscar Medina, y la primera teniente de alcalde y concejala responsable de Infraestructuras y Obras Públicas, Paola Moreno, han presentado junto a miembros del equipo de gobierno municipal la reciente instalación de sus tradicionales sombrillas de colores, las cuales se han convertido en todo un reclamo turístico para el municipio desde su primera colocación en el año 2015.

No obstante, como novedad para esta edición y coincidiendo con el Mundial de Fútbol de Rusia, los colores vivos de ediciones anteriores han torno en una gran bandera de España que presidirá desde este martes el casco histórico de la localidad axárquica, presentándose así "por el afán de renovarnos y, por qué no, de ofrecer nuestro particular apoyo a la Selección Española".

Así lo ha expuesto el regidor, quien ha recordado que "el principal objetivo de esta iniciativa es favorecer las visitas a nuestro casco histórico durante los meses de mayor calor, repercutiendo de manera positiva en el número de visitas, de manera que comerciantes y hosteleros ya nos apuntan que llegan a duplicar las ventas gracias a su instalación".

Al respecto, ha agregado que "en cantidad rondamos los 1.200 ejemplares actualmente, que son instalados y mantenidos por una empresa local que, además de facilitar los paraguas, se encarga de la estructura metálica que los soporta durante un periodo que supera los seis meses al año".

"Las sombrillas de colores han sido una de las acciones promocionales mejor valoradas y con mayor impacto de las últimas décadas en Torrox", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que "su imagen ha dado la vuelta al mundo en las ferias turísticas más importantes y ha captado la atención de agentes internacionales como British Airways o Windu, además de generar empleo local y del beneficio directo que supone para nuestros empresarios".

Por su parte, Moreno ha señalado que esta gran bandera de sombrillas apenas lleva un día instalada "y ya ha captado la atención de medios de comunicación locales y nacionales", apuntando que "la inversión anual que supone para el Consistorio, cifrada en unos 20.000 euros, se amortiza cada ejercicio con creces, además de que los vecinos están encantados", ha explicado.

"Trabajamos cada día para distinguir a Torrox como un destino innovador dentro de la Axarquía y como referente de la Costa del Sol Oriental", ha insistido la primera teniente de alcalde del municipio, advirtiendo de que, "además de dar sombra y alzarse como acicate al turismo de interior, las sombrillas lucen este año como una de las banderas de España permanentes más grandes de nuestro país".

Al respecto, ha indicado que "pretendemos alcanzar una superficie en torno a los mil metros cuadrados de bandera que, a buen seguro, darán mucho que hablar este verano y esperamos que incluso pueda servir como amuleto para nuestra Selección Española en Rusia", ha concluido.