Vargas Llosa: "Las ciudades, si no están ligadas al arte y la literatura, son tristes y pasajeras"

El escritor peruano y Premio Nobel de Literatura ha clausurado este miércoles en Málaga un seminario sobre la cultura latinoamericana y su vinculación a la ciudad en el que ha hablado sobre libros, experiencias personales y donde ha afirmado que las urbes, "si no están ligadas al arte y la literatura, son tristes y pasajeras".

'La ciudad como arquetipo. Literatura, historia y arte. Europa y América' es el título del curso que ha tenido lugar estos días en el Rectorado de la Universidad de Málaga, organizado por el Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos UMA-ATECH, en colaboración con la Cátedra Vargas Llosa.

El propio escritor ha vuelto a Málaga diez años después de que fuera nombrado doctor honoris causa por la UMA y ha mantenido un diálogo con el director del Instituto Cervantes, Joan Manuel Bonet, sobre 'La ciudad en la literatura y el arte' para finalizar las jornadas.

Así, Vargas Llosa ha señalado que la literatura y la ciudad "están íntimamente relacionadas porque son realidades, mitos y leyendas" y ha destacado como "ciudades profundamente literarias" a París, Buenos Aires y Dublín, pues la imagen que han construido los escritores sobre ellas "prevalece sobre la realidad".

Para el premio Nobel estas imágenes "desafían al tiempo", pues, por ejemplo, cuando visita París se superponen con los recuerdos de las novelas de Dumas o Balzac que ha leído, y de igual manera ocurre con Buenos Aires. "¿Existiría Lisboa sin lo que Fernando Pessoa escribió sobre ella?", se ha preguntado al respecto.

"La extraordinaria atracción de París se debe a la literatura y al arte; es un símbolo de la estrecha relación entre lo real y lo imaginado", ha apuntado en este sentido. De igual forma ha recordado que aunque la literatura enriquece a las ciudades no siempre se habla bien de ellas, como en el caso de la poesía de Sebastián Salazar Bondy en 'Lima la horrible', o lo escrito sobre México.

Sobre esto ha precisado que "muchas veces la visión de un extranjero embellece la ciudad, como ocurre con México y los escritores norteamericanos, franceses o ingleses", a pesar de que traten temas violentos.

También ha recordado que Madrid "es una ciudad muy literaria", pues en 1958, cuando llegó para estudiar, "podía seguir en las calles los caminos de 'Fortunata y Jacinta', de Benito Pérez Galdós, o los anarquistas de Pío Baroja", aunque ha admitido que hoy en día "es más difícil" por el crecimiento y la modernidad de Madrid.

En cuanto a Dublín ha afirmado que es "una creación de Joyce", pues la obra del escritor irlandés 'Ulises' consiste en "capturar una ciudad a través de una novela" y ha señalado que algunos de los bares y pubs que se muestran en la obra continúan abiertos en la actualidad.

Aunque le fascinan todas estas ciudades, es de Lima de la que no guarda buenos recuerdos. "No le tenía ningún cariño a Lima de joven", pues la relacionaba con la etapa en que vivió aquí con su padre, a quién creyó muerto hasta los diez años debido a que su familia materna, profundamente católica, no aceptaba el divorcio.

"Mi padre me hizo conocer el miedo y la soledad", ha asegurado Vargas Llosa, pues ha explicado que era bastante severo con él. De hecho, lo apuntó a un colegio militar para que abandonase las inclinaciones literarias, pero causaron en él el efecto contrario. "Me dio el tema de mi primera novela", ha recordado.

Aquí comprobó cómo era el Perú de su época, pues acudían jóvenes de todas las clases sociales y razas --negros, blancos, indios y mestizos--, lo que creó un ambiente "explosivo". Estas ideas y sus propias vivencias las plasmó en 'La ciudad y los perros'.

El seminario comenzó el pasado lunes 17 de septiembre con la conferencia inaugural 'Representación de ciudades en la pintura del siglo XX', impartida por el escritor Alfredo Taján. A continuación, Pilar Linde, doctora en Literatura Hispanoamericana, reflexionó sobre 'Decadentismo y hermetismo en los modelos urbanos de la Modernidad'.

La jornada la cerró el catedrático de Filología Latina en la Universidad de Málaga Cristóbal Macías con el tema 'Ciudades históricas. La visión literaria de Manuel Mujica Láinez', a cuyo término siguió una mesa redonda con los ponentes del día.

El martes se retomó la actividad a las 16.00 horas con el catedrático de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Madrid Teodosio Fernández, en la ponencia 'Las ciudades de Borges'. Posteriormente, el catedrático de Literaturas Románicas en la Universidad de Málaga, Antonio Jiménez, dialogó sobre 'La ciudad en la poesía contemporánea'. La jornada acabó con la intervención de la directora del curso, Guadalupe Fernández Ariza, referente a 'Las ciudades de Mario Vargas Llosa', tras la cual tuvo lugar otra mesa redonda.

Así, el curso ha concluido este miércoles con una jornada ha comenzado a las 16.00 horas con la participación del doctor en Literatura Hispanoamericana y escritor, Fernando Rodríguez Lafuente, y su conferencia 'La ciudad como tema en la última narrativa hispanoamericana'. Finalmente, Vargas Llosa y Bonet han dado por concluido el curso con un coloquio .