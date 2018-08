Reyes defiende "contratos y sueldos dignos" para luchar contra la despoblación

Actualizado 15/08/2018 10:56:25 CET

JAÉN, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha defendido la necesidad de "contratos y sueldos dignos" para fomentar la natalidad y luchar contra la despoblación, en la que, a su juicio, "el problema fundamental es que mueren muchas más personas de las que nacen".

Así lo ha indicado en una entrevista con Europa Press en la que ha abordado la pérdida de población en la provincia, una tónica que se mantiene en los últimos años. De hecho, la revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2017 publicada por el INE a principios de este año contabilizaba 643.484 vecinos en los municipios jiennenses, lo que supone 4.766 menos que el año anterior y la pérdida de 21.258 habitantes en la última década.

Reyes, en primer lugar, ha señalado que "la despoblación no es un gran problema ni en Andalucía ni en Jaén" en comparación con "la situación en la que se encuentran otras comunidad autónomas como Castilla y León o una parte de Aragón", algo que ha podido analizar de cerca como presidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

"El principal problema en nuestra despoblación no es que se esté yendo gente joven, que también lo es, pero históricamente se han ido. El problema es que los que se quedan no tienen niños. Nuestro problema fundamental es que mueren muchos más de los que nacen", ha afirmado.

Una situación en la que se ha mostrado "convencido de que el obstáculo fundamental son los sueldos y los contratos que hay", punto en el que ha considerado que "no se puede pedir a una pareja que ponga en marcha un proyecto familiar o personal con un sueldo de 800 euros y un contrato que no sabe hasta cuándo le va a durar".

"Porque con eso hoy día tener un niño es un artículo de lujo", ha dicho no sin incidir en que "el principal motivo en Jaén, Andalucía y el resto del país" del descenso de población "es que mueren más de los que nacen" y ello, "independientemente de seguir haciendo infraestructuras y potenciando servicios" para impulsar el desarrollo.

En este sentido, ha subrayado que hay que "continuar creando infraestructuras y servicios municipales, pero no es suficiente", ya que los pueblos tienen ahora, por ejemplo, "mejores carreteras e infraestructuras y menos población".

Para Reyes, de este modo, "no está ligado directamente" con ello, sino que "con los contratos actuales no hay quien se atreva a tener un niño, a independizarse" y "mientras eso no suceda no será posible invertir la pirámide poblacional".

"Por tanto, sueldos dignos y contratos dignos a los que se quedan, no estamos hablando de que vengan empresas, que cuentas más mejor, por supuesto", ha manifestado. En su opinión, "ya está bien que se llenen la boca de despoblación algunos" cuando "lo que hay que poner de verdad es medidas que deberían "pasar por una estrategia europea contra la despoblación".