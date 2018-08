Promoción del producto 'Jaén Cultura del Toro' en la Semana Grande de Bilbao

Actualizado 21/08/2018 18:18:42 CET

La Diputación de Jaén ha trasladado el producto turístico 'Jaén Cultura del Toro' hasta Bilbao para promocionar la oferta turística ligada a las ganaderías y fiestas taurinas en el marco de la Semana Grande de la ciudad vasca.

El vicepresidente segundo y diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, se ha desplazado hasta Bilbao para presentar este producto a representantes de peñas y clubes taurinos, periodistas especializados y empresarios del sector turístico.

"Bilbao es una ciudad donde venimos trabajando promocionalmente con intensidad en los últimos años y es uno de los territorios más amantes de la cultura del toro bravo", ha comentado Fernández, quien ha explicado que se pretende "dar a conocer a estos profesionales la riqueza taurina de la provincia".

En este sentido, ha destacado que no sólo se trata "de más de 80 ganaderías, sino también de una red de centros de interpretación y museos taurinos, de la celebración de más de 100 festejos populares a lo largo del año o de plazas de toros, algunas de ellas, del siglo XIX, que están abiertas a la visita turística".

Durante la jornada matinal, se ha presentado el producto a representantes de la junta administrativa de la plaza de toros de Bilbao, a diferentes clubes y peñas taurinas, como el Club Cocherito, Club Taurino de Bilbao, Club Mazzantini y la Federación Taurina de Bizkaia.

También han asistido representantes de peñas internacionales como el Club Taurino de París, el Club Taurino Italiano, el Club Taurino de Londres y el de New York, así como medios de comunicación y representantes del sector turístico.

Al mediodía también se ha presentado 'Jaén Cultura del Toro' en los tradicionales coloquios del Club Taurino de Bilbao que tienen lugar en el Hotel Ercilla, donde Fernández ha estado acompañado por los presidentes de la Federación Taurina de Jaén y del Círculo Taurino de Baeza. Además de conocer esta oferta ligada al mundo taurino, los asistentes han podido degustar los aceites de oliva virgen extra 'Jaén Selección 2018'.

Esta acción promocional que se celebra en Bilbao y en la que están participando empresarios jiennenses vinculados con la oferta turística taurina de la provincia también contempla una acción de 'street marketing' en la plaza de toros de Vista Alegre donde se repartirán unos 10.000 abanicos promocionales y folletos de 'Jaén Cultura del Toro'.

"Se trata de una acción importante de un producto provincial joven, pero que es una oferta complementaria de otras muchas de la provincia de Jaén", ha afirmado el responsable de Promoción y Turismo.

Junto a ello, ha puesto el acento en el paisaje que ofrece Jaén al mundo del toro con "las dehesas, los encinares que acunan a los toros que se lidian cada año en buena parte de España, rodeadas de parques naturales y del mayor olivar del mundo".

"Unos paisajes de nuestro paraíso interior que ya estuvieron en Bilbao cuando trajimos la Fiesta del Primer Aceite de Jaén o en acciones como The World's 50 Best Restaurants of 2018, donde también acercamos nuestro mejor aceite de oliva virgen extra entre los mejores chef mundiales", ha destacado.

NUEVA LÍNEA

La Diputación Provincial inició en 2015 una nueva línea de promoción en torno a esa oferta 'Jaén Cultura del Toro' en una apuesta turística que pretende resaltar a la provincia como destino taurino por derecho. Esta línea de trabajo ha abarcado distintas acciones promocionales y de comercialización dirigida al público objetivo destacando las llevadas a cabo en el sur de Francia, concretamente en las ciudades de Nimes y Arlés o la realizada en la capital de España en 2015.

Durante 2017 se llevaron a cabo un 'presstrip' con los principales medios de comunicación taurinos para dar a conocer in situ tanto la oferta vinculada como la programación de los aniversarios de las plazas de Baeza, y Linares y la conmemoración del aniversario de la muerte de Manuel Rodríguez, Manolete.

Asimismo, se realizó una acción de 'street marketing' coincidiendo con la feria de San Isidro en Madrid, escaparate mundial del toreo, y una presentación institucional en Santander coincidiendo con la Feria Taurina de Santiago. La primera acción promocional de 2018 se llevó a cabo en Olivenza en el mes de marzo en el marco de la Feria del Toro de Olivenza, primer escenario de la temporada nacional que reúne anualmente a 80.000 personas.