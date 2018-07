El 79,4% de los andaluces recicla vidrio siempre, según un estudio

Actualizado 22/08/2011 17:40:44 CET

El 79,4 por ciento de los andaluces afirma que recicla vidrio siempre, según se desprende del último estudio cuantitativo llevado a cabo por Quor para Ecovidrio, en el que se han entrevistado a un total de 2.500 personas de entre 18 y 65 años residentes en el territorio español, a excepción de Ceuta y Melilla.

Uno de los puntos que analiza la investigación es el conocimiento de qué echar y qué no en el contenedor verde de vidrio. En este apartado, la mayoría de los andaluces demuestra un conocimiento óptimo de los materiales que no deben ser arrojados (los conocidos como "impropios") en el iglú de vidrio, excepto en lo que se refiere a los vasos de cristal, material que todavía continúa generando confusión entre los andaluces. De hecho, solo un 24,3 por ciento de los mismos identifica los vasos como elementos que no van al iglú.

En este estudio también se ha consultado a los ciudadanos sobre el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases que está siendo valorado para su implantación en nuestro país. Este nuevo sistema supondría el incremento de 0,25 céntimos de euro por cada producto envasado; una vez consumido, el ciudadano deberá desplazarse para depositar los envases en máquinas instaladas en grandes superficies comerciales para recuperar el dinero pagado por adelantado.

Así, solo un 14,9 por ciento de la población andaluza cree que el nuevo sistema sería más cómodo, frente al 78,2 por ciento que señala la comodidad de la gestión actual a través del depósito en los contenedores de recogida selectiva para su posterior reciclado.

Además, el 31,9 por ciento de los ciudadanos de Andalucía afirma que no se desplazarían a las grandes superficies a depositar sus envases tal y como propone el SDDR, lo que supondría un freno en el hábito de reciclar que los ciudadanos están adquiriendo de forma evolutiva desde que los Sistemas Integrados de Gestión se instauraron en Andalucía.