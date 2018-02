El Consejo Andaluz de Medio Ambiente analiza este jueves el decreto de sequía

Actualizado 21/02/2018 17:28:38 CET

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Medio Ambiente analizará este jueves el borrador del decreto-ley que declarará situación de sequía en las Demarcaciones Hidrográficas de Guadalete-Barbate y de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, y que regulará las medidas excepcionales en determinados ámbitos de ambas demarcaciones.

La reunión de este órgano de participación, en el que están representados los diferentes agentes sociales y económicos más relevantes en esta materia, estará presidida por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal.

Desde la Junta explican que el primer tercio del presente año hidrológico se está caracterizando por ser uno de los más secos y que en determinados puntos de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas los índices de pluviometría se están situando en porcentajes mínimos históricos, una situación climática que afecta a la situación hidrológica y que "obliga a la Junta a adoptar las medidas oportunas para preservar al máximo posible las reservas de recursos hídricos existentes y garantizar el abastecimiento humano".

El pleno del Consejo abordará también la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire, un documento que sentará las bases de la actuación de la Junta en esta materia para los próximos años, y que incorporará la evaluación exhaustiva de los niveles de contaminación atmosférica en toda la comunidad.

En el transcurso de la reunión se presentará además el Plan de Choque sobre Vías Pecuarias, una iniciativa de la Consejería para poner en conocimiento de la Guardia Civil aquellos caminos públicos que hayan sido "usurpados a la sociedad andaluza".

Otros asuntos que se tratarán están relacionados con el Plan Director para la mejora de la Conectividad Ecológica en Andalucía o con los Planes de Desarrollo Sostenible de Sierra Nevada y Sierra Mágina. La reunión de este órgano de participación se celebrará en el Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto, ubicada en el municipio sevillano de Dos Hermanas.

MINITRASVASES Y OBRAS

Sobre el asunto se ha pronunciado Fiscal, que en rueda de prensa en Pinos Genil (Granada) ha señalado que el decreto está siendo administrativamente analizado para que se emitan los informes correspondientes en Hacienda y el gabinete jurídico, tras lo cual pasará ya al Consejo de Gobierno de cara a su aprobación.

"Es un decreto importante porque vivimos una situación de sequía evidente en gran parte de la comunidad, con incidencia mayor en algunas provincias y comarcas que en otras", ha señalado el consejero, que ha asegurado que esta norma va a gestionar la situación "para garantizar que sus efectos sobre la agricultura y el abastecimiento humano sean los menos posibles".

Se incluyen así minitrasvases en el interior de Andalucía, "para repartir bien el agua que tenemos", y algunas obras de distinta envergadura para poder garantizar el abastecimiento y liberar algunas cantidades al objeto de dar garantías a la agricultura "allí donde se está pasando peor".

Aunque, según ha admitido Fiscal, un decreto de sequía "nunca es agradable de aprobar", pues "se hace ante una situación difícil de falta de precipitaciones", ha recordado que con un periodo similar al actual, de cinco años por debajo de la media, "y éste muy por debajo", hace veinte años había restricciones en las capitales y grandes ciudades andaluzas, "y hoy, en ninguna".

Pese a que en municipios que no se abastecen de los sistemas generales y beben de acuíferos y pozos sí hay problemas "más serios", los grandes sistemas, recalca la Junta, "siguen garantizados: esto hace veinte años no pasaba, quiere decir que se ha avanzado y se debe seguir, pero la experiencia no ha caído en saco roto y hemos aprendido".