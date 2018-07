Díaz Trillo afirma que el decreto de Parques Naturales "mejora la gestión sin bajar un ápice la protección"

Actualizado 26/01/2011 15:37:56 CET

El consejero presenta la redacción final de la norma al Consejo Andaluz de Medio Ambiente antes de remitirla al Consejo de Gobierno

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, ha afirmado que el decreto de Parques Naturales, que ha presentado este miércoles en Sevilla ante el Consejo Andaluz de Medio Ambiente, "facilita y mejora la gestión de los espacios naturales sin bajar un ápice la protección medioambiental".

Así, el consejero, en declaraciones a los periodistas antes de presidir la reunión del consejo con carácter extraordinario, ha explicado que en la redacción final del decreto, que ha dado lugar a debate, participación y polémica, "no hay ningún tipo de perversión de normativas urbanísticas o alteración de las prioridades que marcan los Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión de los parques andaluces".

En este sentido, ha resaltado que se trata de un decreto "garantista" que protege un bien que los andaluz ven como "fundamental" no solo por su valor ecológico y natural, sino también como factor clave de desarrollo. La Consejería, tras presentar este miércoles el decreto al Consejo Andaluz, remitirá la norma al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, si bien, aún no se sabe la fecha en concreto.

Díaz Trillo ha afirmado que la norma es "una manera de entender mejor la sociedad de los entornos naturales". Asimismo, consciente de que en los espacios naturales de Andalucía la protección es fundamental, ha indicado hay que entender éstos como "espacios productivos y fuentes de riquezas importantes en cuanto a las características forestales, turísticas, sociales, culturales y deportivas".

Del mismo modo, ha explicado que esta norma viene además "a imponer obligaciones" a la propia administración, pues desde su aprobación se pretende reducir la carga burocrática en el ámbito de los parques naturales, eliminando duplicidades, simplificando los mismos y acortando tiempos de respuestas al ciudadano. Así, se limita a dos meses la resolución de autorizaciones, se establecen procedimientos abreviados de 15 días para una serie de actividades y se fijan un conjunto de actividades que podrán realizarse mediante comunicaciones previas.

Además, Díaz Trillo ha añadido que de esta manera se mejora la gestión de "un largo elenco de actividades que se hacen todos los días y que ayudan a la conservación de los espacios", precisando que éstas hasta el momento presentaban ciertas complicaciones de trámites y duplicidades.

Por otro lado, el consejero de Medio Ambiente ha recalcado que el decreto cumple con la directiva marco europea de Servicios de la Unión Europea. Según Díaz Trillo, lo "más interesante" para la ciudadanía es "la mejora de la gestión de los espacios naturales, sin rebajar un ápice la protección".

En otro orden de cosas, el decreto sobre Parques Naturales también permitirá aumentar el número de espacios naturales protegidos en la comunidad, ya que, cuando en este 2011 se incorporen los organismos de gestión de los Lugares de Interés Comunitarios (LIC) y las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA), se "aumentará aproximadamente en un millón de hectáreas las zonas con distintos grados de protección natural", según ha recordado, asegurando que desde el Gobierno andaluz "se protege más y mejor los espacios naturales".

Por otro lado, Díaz Trillo ha subrayado la participación con la que ha contado este decreto durante el proceso de redacción, debatido por los 24 órganos de participación de los parques naturales y con el apoyo del 80 por ciento de los agentes sociales, económicos y municipios que se han manifestado en el proceso. Además, ha apuntado durante el mes de prórroga para la entrada en vigor del decreto, se llevarán a cabo reuniones en cada provincia andaluza para explicar "las bondades de la norma".

"RESPETO ESCRUPULOSO DE LA LEY"

La norma, según ha señalado, cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, tras incluir en la redacción de la misma varios puntos para aclara posibles confusiones sobre su interacción con otros elementos del ordenamiento jurídico. Se ha determinado de forma "inequívoca" que los Planes de Ordenación Urbana (PGOU) deberán supeditarse a los PORN y planes de Uso y Gestión. En este sentido, Díaz Trillo ha manifestado que el control de urbanismo por las normas establecidas lo tiene la autoridad competente, ya sea las consejerías involucradas o los municipios en su ámbito de competencia. "El decreto no altera la protección medioambiental en clave de urbanismo tal y como está establecido en las leyes", ha afirmado.

Además, asegura que el decreto respeta "escrupulosamente" la Ley 2/1989, de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que se cumplen "a rajatabla", pues son muy importantes y positivas para los espacios naturales.

Cuestionado por la posibilidad de que el decreto haga prevalecer los PGOU sobre las normas de protección de los parques natural, Díaz Trillo ha lamentado que "determinados debates empañan el conocimiento real del decreto, que agiliza, facilita y mejora la relación de la ciudadanía con su entorno natural".

Asimismo, ha recordado que en el último eco-barómetro los andaluces veían "bien" su parques naturales, además de considerarlos factores clave de desarrollo social y económico. "El decreto ampara muchas actividades, mejorando la tramitación y facilitando la vida normal de los ciudadanos", ha añadido.

En esta línea, ha afirmado que "no se puede estar pendiente de un aspecto que para el Consultivo y los servicios jurídicos de la Junta "no es cierto". "No hay alteración alguna de la normativa urbanística", ha resaltado, indicando que en Andalucía "quien contamina paga, pero quien daña una imagen no la repara", en referencia a las críticas de organizaciones ecologistas sobre el decreto.

Del mismo modo, el consejero ha explicado que los nuevos PGOU tendrán que "adaptarse a la normativa urbanística vigente", reiterando que la nueva norma respeta los PORN y Planes de Uso y Gestión, garantizando que las zonas de los parques tenga su nivel de protección correspondiente". "El Gobierno andaluz no quiere cambiar la protección de los parques naturales, sino proteger más y mejor", ha confesado.

APOYO DE LOS MUNICIPIOS

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Loja (Granada), Miguel Castellano Gámez, ha señalado a los periodistas antes de participar en el Consejo Andaluz que ha valorado la modificación del decreto de Parques Naturales por tratar de mejorar el uso, la gestión y la relación de la ciudadanía con sus espacios protegidos.

"Los ayuntamientos no son una administración frente a otra", ha resaltado, indicando que esta norma es una oportunidad para el desarrollo y la creación de empleo, por lo que cualquier iniciativa que mejora la gestión y agiliza trámites es "positiva". "El paso dado por la Junta de Andalucía, contando con el consenso previo y la participación ciudadana, es importante", ha manifestado.