La Junta constata mayor desprendimiento de paredes de coral anaranjado en zonas de buceo de la Isla de Tarifa

Los trabajos realizados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para cuantificar el posible impacto del buceo deportivo sobre las poblaciones andaluzas de coral anaranjado han constatado que en la Isla de Tarifa de Cádiz hay un mayor porcentaje de pared desprendida de esta especie amenazada, cerca del siete por ciento, respecto a otras zonas del litoral (4%). Un dato significativo ya que este enclave se localiza dentro del Parque Natural del Estrecho (Cádiz) gozando de protección.

El origen de estos desprendimientos se deben a diferentes causas, unas de origen natural como la acción de organismos perforadores, el oleaje o el fuerte hidrodionamismo en determinadas zonas, y otras de origen antrópico como el buceo deportivo, según ha informado la Junta en un comunicado.

En el caso de la Isla de Tarifa, los desprendimientos de corales se atribuyen no solo a la práctica del buceo, sino también al hidrodinamismo que existe en el lugar. No obstante, la situación no llega a ser preocupante, ya que el seguimiento efectuado durante los últimos años confirma que la tasa de renovación de las colonias es alta, obteniendo valores de cobertura similares a la de otras estaciones de seguimiento, según detalla la nota de la Junta.

El coral anaranjado o 'Astroides calycularis', incluido en el Plan de Recuperación y conservación de los Invertebrados Amenazados y Fanerógamas, es una especie endémica característica de fondos rocosos poco iluminados. Vive fija al sustrato, formando colonias que pueden llegar a ocupar grandes superficies y con una gran diversidad. Actualmente se localiza en el Mediterráneo suroccidental y el norte del continente africano desde Túnez hasta Tánger. En la Península Ibérica, la mayoría de sus efectivos se encuentran en las costas andaluzas, sobre todo en las de Granada y Cádiz.

Las formaciones de coral anaranjado son especialmente buscadas por los buceadores recreativos por su espectacular belleza. Así, la Isla de Tarifa se ha convertido en un referente para el buceo y donde muchos clubes y empresas que imparten sus cursos de iniciación para buceadores noveles, que realizan sus primeras prácticas en la zona de coral, lo que provoca que puedan rozar las paredes ocupadas por el coral y ocasionar el desprendimiento accidental de algunas colonias. Este hecho hace que se identifique al buceo recreativo como una amenaza a la supervivencia de esta especie a escala local.