El 37,3% de la población andaluza estaba en riesgo de pobreza o exclusión en 2017, un 4,4% menos

Actualizado 21/06/2018 14:53:18 CET

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 37,3 por ciento de la población residente en Andalucía estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2017, una variación de 4,4 puntos porcentuales menos comparado con el año anterior, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística.

Se trata del indicador europeo Arope, que mide tanto el riesgo de pobreza (un 31 por ciento de los habitantes de Andalucía están en esta situación) como la carencia material severa (un 5,2 por ciento) y la baja intensidad en el empleo (21,9 por ciento) y lo cruza con nueve ítems sobre la capacidad de maniobra de los hogares, como su posibilidad de afrontar imprevistos o de caldear la casa en invierno, para estimar el volumen de ciudadanos que están en riesgo.

En el momento de realizar la encuesta, el 13,9 por ciento de los hogares de Andalucía manifestó llegar a fin de mes con "mucha dificultad". Este porcentaje representa una variación de 8,9 puntos menos comparado con el año anterior.

Por su parte, el 49,1 por ciento de los hogares de la Andalucía no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos, lo que implica una variación de 3,3 puntos menos respecto al año anterior. Además, el 47,9 por ciento de los hogares no se podía permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Este porcentaje era 8,2 puntos menos en relación al año anterior.

No poder afrontar gastos imprevistos o que el presupuesto familiar no alcance para irse de vacaciones una semana al año son sólo dos de los indicadores que el INE utiliza para medir la pobreza o exclusión social de los hogares junto con no poder encender la calefacción todo lo que sería recomendable, acumular retrasos en el pago de la vivienda o no permitirse comer carne o pescado cada dos días son otros de los indicadores.

En lo que a estas categorías respecta, los datos reflejan que en el año 2017 el 8,4 por ciento de los hogares andaluces no pudieron permitirse mantener el hogar a una temperatura adecuada. En ese mismo año un 9,9 por ciento de los hogares tuvieron problemas para el pago de su vivienda y el 3,2 por ciento no pudieron permitirse comer carne o pescado cada dos días.