Ábalos apela a la "responsabilidad" en la inmigración y ve "indignante utilizarla para hacer política de bajo nivel"

Publicado 31/07/2018 14:09:11 CET

SEVILLA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha afirmado que el tema de la inmigración "nos debe merecer mucha responsabilidad", toda vez que añade que "es muy indignante que alguien trate de utilizar el drama humano y una respuesta responsable para hacer política de bajo nivel".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla tras firmar con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el convenio para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda, Ábalos ha señalado que su departamento aporta "solo" la parte de Salvamento Marítimo en el rescate de personas en el mar, recuerda su visita reciente a Algeciras y Tarifa para "ver el funcionamiento de los servicios de salvamento" y destaca que "se han aumentado las tripulaciones en uno más".

Asimismo, el ministro de Fomento resalta que "están haciendo una gran labor humanitaria que debería ser correspondida con gestos de reconocimiento y responsabilidad", los cuales "lamentablemente no siempre los podemos observar", agrega.

Además, ha recordado que a nivel de Gobierno existe una Comisión Delegada para Asuntos Migratorios que "se reunirá de nuevo el jueves para seguir avanzando" en esta ámbito de coordinación.

Del mismo modo, Ábalos ha afirmado que el tema de la inmigración "nos debe merecer mucha responsabilidad", porque "entender el origen de la misma es un ejercicio responsable y plantear una política que enfrente este fenómeno debe hacerse también desde la responsabilidad", y añade que "es muy indignante que alguien trate de utilizar el drama humano y una respuesta responsable para hacer política de bajo nivel".

"Eso es lo que más me extraña, sobre todo cuando se ha tenido funciones de gobierno y ocasión de vivir fenómenos de este tipo", manifiesta, y recuerda que entre 2017 y 2018 "crecieron un 170% la llegada de estas personas por el Estrecho", y "nadie ha recordado al PSOE haciendo política de ello".

Por tanto, insiste en que "quien no tiene función de gobierno o no piensa gobernar nunca, tampoco está bien que lo haga, pero le dispensamos"; pero, lamenta, "quien se ha enfrentado a crisis de este tipo y no ha tenido tampoco una respuesta eficaz, tal es así que seguimos enfrentando el fenómeno, debería acompañarnos en lugar de utilizar esto", porque "hay muchas más cosa para hacer política".