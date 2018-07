El alcalde defiende su "apuesta decidida" por el casco histórico con "más de ocho millones" invertidos desde 2011

Publicado 26/01/2015 15:30:58 CET

El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya (PP), ha reivindicado este lunes la "apuesta decidida" por el casco histórico de la ciudad que, a su juicio, ha llevado a cabo su equipo de gobierno y que se ha traducido en "más de ocho millones de euros de inversión" a lo largo de la legislatura, iniciada a mediados de 2011.

Dicho montante es el resultado de sumar pagos de facturas pendientes y la puesta en marcha en estos años de "importantes medidas vinculadas al casco antiguo" de la capital, según ha indicado el alcalde en una rueda de prensa en la que ha subrayado que esas actuaciones se han producido "a pesar de la ruina heredada" del anterior equipo de gobierno de PSOE e IU.

De esta manera, Fernández de Moya ha citado los abonos realizados con cargo al Plan de pago a proveedores correspondientes a facturas relativas al casco antiguo, siendo "la primera de ellas" la relativa al arreglo de la Plaza de Santa María, con un importe de "2.763.101,98 euros" que "PSOE e IU dejaron sin pagar" y que su ejecutivo tuvo que abonar, según ha defendido.

Además, se ha referido a las "24 viviendas hechas en el casco histórico" por parte del Ayuntamiento "pese a la ruina municipal", resultado de sumar las 21 en régimen de alquiler con opción a compra de la promoción de la calle Los Caños que se entregarán "dentro de aproximadamente dos meses", y las tres en la calle Carnero, que elevan a "prácticamente 1,4 millones" el montante total destinado a dichos inmuebles.

También el Ayuntamiento ha invertido "220.000 euros en el Centro de Servicios Sociales de San Felipe y 100.000 euros en el de la Magdalena para dotarlo de equipos informáticos que se le había olvidado al anterior equipo de gobierno", y ha promovido en el marco del Plan Urban una inversión de "150.000 euros" destinada a ayudas a pequeñas y medianas empresas y a autónomos en el casco histórico para "fortalecer el tejido económico, empresarial y social" del mismo, y de las que "22 negocios se han visto beneficiados".

A todo ello ha sumado "un millón de euros" invertidos en ocho calles del casco antiguo, entre las que ha citado Molino Condesa, Los Uribes, Juanito el Practicante y Hospital de San Miguel, así como partidas destinadas al "mantenimiento y conservación" del movimiento vecinal en barrios como San Vicente de Paúl o en la Plaza de los Rosales.

También ha citado los 1,4 millones de euros de inversión anunciados para el proyecto de ampliación del aparcamiento de La Merced, y los 150.000 euros invertidos para los cinco locales puestos a disposición, "gratis en el primer año", de emprendedores en el Vivero de Artesanos, ubicado en la calle Carrera de Jesús, para que puedan "ejercer su profesión".

Otras inversiones que reafirman su "apuesta" por el casco histórico son la actuación en la calle Los Álamos vinculada a un Plan Provincial de Obras y Servicios de la Diputación que el anterior ejecutivo municipal "no ejecutó" y que, con una "dotación de 200.000 euros" se llevó a cabo "con un retraso de dos años aproximadamente" y "para que no se perdiera ese dinero" por no haberse efectuado, o los "50.000 euros aproximadamente" de la obra que se lleva a cabo en la escuela infantil 'Cervantes'.

Además, "cerca de 1.000 puntos de iluminación han sido renovados en el casco histórico", acompañados de "17 proyectores 'LED', según ha resaltado el alcalde, que ha mencionado también la inversión del Gobierno central en los Baños Árabes, con una dotación presupuestaria de "764.055,69 euros", y las "cerca de 7.000 actuaciones que en materia de micropolítica han afectado al casco histórico".

OBRA EN CARRERA DE JESÚS

Así las cosas, "el casco histórico ha sido una prioridad para el equipo de gobierno" que dirige, ha resumido Fernández de Moya, que ha aprovechado la ocasión para referirse a la intervención que el Ayuntamiento pretende llevar a cabo en la Carrera de Jesús en el marco del Plan Urban --cofinanciado con la UE--, y para la que ya ha remitido a la Junta un "escrito de respuesta a las consideraciones" que ésta planteó desde el área de Cultura al proyecto inicial remitido por el Consistorio.

Dicho escrito "obra en poder de la Junta desde el día 7", según ha remarcado el alcalde, que espera que "a la mayor brevedad" se resuelvan las alegaciones planteadas por la Administración regional para que "este año puedan ser una realidad el desarrollo y la ejecución de la obra", para lo cual primero hay que "iniciar el proceso de licitación", según ha recordado.

Entre otras cuestiones, el informe enviado por el Ayuntamiento "defiende el uso del granito" en la intervención "para darle continuidad a la Plaza de Santa María", a la que está conectada la calle, y cuyo empleo "no se cuestionó" por parte de la Junta en dicha plaza en la anterior legislatura, según ha insistido en recordar.