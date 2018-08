Alcalde de Linares (Jaén) afirma que el Ayuntamiento "no se bloquea" tras la "irresponsable" renuncia de ediles del PSOE

Publicado 16/08/2018 18:52:04 CET

LINARES (JAÉN), 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Linares (Jaén), Juan Fernández, ha expresado este jueves su "repulsa máxima" por la "irresponsabilidad" de los concejales del PSOE al renunciar a sus delegaciones en el equipo de gobierno una vez que no ha dimitido tras su expulsión del partido. En todo caso, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía porque "el Ayuntamiento no se bloquea".

"Presta sus servicios, todos los trabajadores, personal técnico, funcionarios, siguen haciendo lo mismo que hacían al margen de todas estas disquisiciones", ha dicho este jueves en rueda de prensa el regidor, quien ha criticado que los socialistas hayan llevado "una cuestión interna deliberadamente para perjudicar al Ayuntamiento.

Al hilo, ha subrayado que no va "a dejar que afecte" al Consistorio y, tras señalar que no hay nadie indispensable, ha apuntado que "esto va a seguir funcionando". Ha agregado que pretende contactar con el resto de los miembros de la Corporación para pedir "colaboración y quien quiera asumir una responsabilidad no va a haber ningún problema", ya sea como grupo o persona particular, de modo que la vertiente política, con cambios en las comisiones por ejemplo, puesta estar resuelta a principios de septiembre.

También se ha referido a la moción de censura presentada por el PSOE presentada ante notario a la espera de intentar lograr las firmas necesarias para registrarla en el Consistorio, ha comentado que parece abocada "al fracaso" y se ha preguntado si saldrán "corriendo" si no prospera.

Para el alcalde, es una "vergüenza" la situación, cuando al PSOE "no le hacía falta nada", ya que el mandato acaba en mayo. Ha reiterado que es "víctima de un complot de mafiosos", a cuya cabeza a vuelto a situar a la portavoz municipal socialista y vicepresidenta primera de la Diputación, Pilar Parra, como representante del "aparato".

El objetivo, según ha incidido, es quitarlo del medio porque molesta como consecuencia de sus exigencias a las administraciones con respecto a las necesidades de Linares, especialmente por parte de la Junta, por cuya "actitud nefasta" siguen sin cumplirse más de una década después.

Al hilo, ha enumerado diversas cartas remitidas desde 2014 a la presidenta, Susana Díaz, pidiendo una reunión para abordar la "crítica situación" de la ciudad, incluida una en septiembre de 2017, tras "la gran manifestación" organizada por la plataforma Todos a una por Linares.

Sin embargo, no se ha producido ni se ha visto a Díaz "por aquí", como tampoco se han hecho realidad proyectos pendientes como el Puerto Seco, el Centro de Infraestructuras Críticas, el Ramal de Vadollano, sigue sin cumplirse el Plan Linares Futuro ni se cede al Consistorio la gestión de los activos de Santana, solicitados "por activa y por pasiva".

Por ello, tras preguntarse qué debía hacer un alcalde, si "medrar en el pesebre del PSOE" o reivindicar lo que está pidiendo la ciudadanía, ha considerado que "intentan matar al mensajero" porque esas demandas son de los vecinos. Por ello, que continuará "defendiendo a Linares y denunciando todo lo que el PSOE no está cumpliendo, como si fuesen otros", ya que son ellos "los que están gobernando".

Fernández, que ha reconocido que le "duele" lo ocurrido y ha señalado como su "exceso de confianza" como su falta, ha vuelto a rechazar los argumentos incluidos en la resolución de Ferraz para expulsarlo, junto al que fuera secretario de Organización Juan Sánchez, especialmente el que atañe a la gestión de dinero del partido.

"Lo que no puedo admitir es que me den de lado por honradez. Por indisciplina, porque me he rebelado ante esta situación de incumplimientos, todo lo que quieran", ha manifestado no sin recalcar que no han hecho nada ilícito.

TRAMPA

Así, sobre los fondos supuestamente detraídos, ha explicado que en una reunión de la ejecutiva local en 2013 fue Parra "la proponente" de que desde el partido recibiera una partida, algo que se decidió de forma "colegiada", si bien ha lamentado que lo que parecía "un gesto de solidaridad" era "una trampa".

"Lo que yo interpreté como un gesto de solidaridad, vamos a compensarle al alcalde porque cobra al final limpios 2.600 euros, ella cobraba como concejal y como vicepresidenta", ha comentado no sin recalcar que Parra "lo urde con la necesaria complicidad de Luis Moya", que "se quedó encargado de regular esa situación del grupo porque ha sido el tesorero muchos años".

Posteriormente, fue el propio Fernández quien propuso una "asignación" de 600 euros a Juan Sánchez en compensación por su constante labor "porque en el partido no trabajaba todo el mundo" y como "proveedor de votos para que ellos luego tuvieran su sillón".

El cualquier caso, ha hecho hincapié en que "sin la firma de Pilar Parra" y la suya "no se podía sacar ni un céntimo del PSOE", al tiempo que ha recordado que él firmaba talones "en blanco" desde la confianza en su entorno y para facilitar las gestiones.

"Que saquen papeles en vez de jugar con el honor de la Gente. Habrá conducta más miserable y rastrera que proponer lo que ahora utiliza como irregularidad contra mí", se ha cuestionado. Ha añadido que la resolución no va contra ella por directrices de Sevilla ante la que Ferraz hace de "Pilatos".

En esta línea, ha afirmado que "si de verdad nos hubiésemos llevado algo sin conocimiento de los demás habrían ido seguro al juzgado", donde ellos no descartan acudir. "Callarme no me vayan a callar. Y ella con mi honradez no va a jugar, máxime con su firma ahí", ha apostillado un Juan Fernández que por el momento, centrado en "normalizar" la situación local, no se cuestiona "siquiera" concurrir o no a las lecciones de 2019.

VOTO LIBRE DE ROBLES

Junto a él, ha comparecido el concejal Joaquín Robles, expulsado del grupo del PSOE en el Ayuntamiento, quien ha instado a que "digan que es por estar al lado del alcalde" y no por romper la disciplina de voto. Al hilo, ha explicado que desde el pasado sólo lo han llamado una vez para participar en las reuniones donde se analizaban las cuestiones de los plenos para fijar una posición.

"Pedí por escrito acta de las reuniones del grupo, no me las dan. Así que voto libremente porque no se me ha pedido opinión", ha dicho el edil, quien ha subrayado cumplirá su "obligación" y seguirá "trabajando hasta mayo de 2018".

Robles, además, ha afirmado que desde que en 2007 entró en el equipo de gobierno y no faltado "a ninguna reunión de ejecutiva, asamblea, grupo". "Y puedo corroborar donde haga falta que la única persona que está diciendo las cosas tal y como son, la verdad, es Juan Fernández", ha declarado.