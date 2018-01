El alcalde de Porcuna anuncia su salida "honrosa" del PP de Jaén al no haber una propuesta "digna" de "integración real"

Publicado 25/01/2018 0:05:58 CET

JAÉN, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Porcuna (Jaén) y cabeza más visible de la corriente crítica del PP en la provincia, Miguel Moreno, ha anunciado su salida "honrosa" del partido después de que no se haya producido una propuesta "digna" ante la crisis abierta tras el congreso provincial del pasado mayo, para lo que había defendido como fundamental un cónclave "con garantías" tras las elecciones municipales y la "integración real" en los órganos de dirección.

Así lo ha trasladado Moreno al filo de la medianoche de este 24 de enero, cuando cumple el plazo de dos meses que había dado, planteando su paso a no adscrito, para intentar alcanzar un acuerdo que acabe con la división surgida en el congreso.

En él, fue elegido presidente provincial el alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, aunque entre acusaciones de "irregularidades" por parte de la candidatura que encabezó el regidor de Porcuna, Miguel Moreno, desde la que se ha venido denunciando "irregularidades" que los llevaron incluso a los tribunales para pedir su nulidad.

"Siento no poder dar buenas noticias. Se acaba el tiempo y no tenemos una propuesta honrosa y digna como la que esperábamos", ha precisado a sus compañeros de la corriente crítica 'Jaén adelante' en un vídeo al que ha tenido acceso Europa Press.

Según ha explicado, viendo que pasaban los días, la semana pasada llamó al presidente del PP-A, Juanma Moreno, y también recibió llamada de la secretaria general, Loles López, quienes le trasladaron que Requena se pondría en contacto con él. De hecho, lo visitó en Porcuna, donde le manifestó unas condiciones "mucho más suaves" que las puestas sobre la mesa en un principio.

Así, podía "pasar por alto el expediente a José Enrique Fernández de Moya -al que consideran autor intelectual del "fraude" en el congreso al no poder optar a la reelección-- entendiendo que es un secretario de Estado y sería muy complicado" para el partido abrirlo a uno. Pidió, no obstante, "una solución a los tres expedientes con sanción y expulsión" a tres miembros de 'Jaén adelante'.

Mantuvo, en todo caso, dos elementos "insalvables" comenzado por celebrar un congreso de un militante un voto y con garantías tras las municipales, a lo que Requena contestó "que los estatutos son los que son" invitando a presentar "enmienda" en el próximo congreso nacional para que cambien, pero "obviando totalmente los andaluces que "ya prevén ese congreso asambleario".

La segunda condición "razonable" era "una integración real" a cambio de reconocer la presidencia de Requena, la dirección provincial, retirar la demanda judicial y las firmas que solicitaban abrir expediente a Fernández de Moya. Sin embargo, lo que la respuesta fue "una absorción", "que nos sumáramos y ya está".

"Yo no puedo estar de acuerdo en que demos un congreso que ganamos nosotros sobradamente, retirar una demanda, que reconozcamos la dirección, que retiremos las firmas de más 800 afiliados y que encima nos metamos en un redil como cuatro ovejas descarriadas. Y que, además, no tengamos ninguna esperanza de que se va a celebrar un congreso limpio con garantías de un militante un voto", ha declarado.

DOLOR Y TRISTEZA

Por tanto, toda vez que las ofertas recibidas "no recuperan nuestra dignidad, nuestro honor", ha anunciado que este jueves, "a pesar del dolor y la tristeza" que le supone, saldrá del PP y lo hará "de forma honrosa, orgullosa" porque "lo mejor que puede hacer una persona, un político hoy día es llevar sus valores, sinceridad y su honradez hasta el final", ha dicho.

De este modo, Moreno se ha mostrado convencido de que han "hecho lo correcto", a pesar de un "vía crucis en el que no han faltado compañeros que han sufrido hasta la saciedad" y en el que también ha habido "Pedros, Judas, Barrabás y Pilatos", con gente que también "se ha lavado las manos".

Así las cosas, pasará "a no adscrito en la Diputación y en el Ayuntamiento de Porcuna", donde le acompañarán también los otros ocho concejales 'populares'. Con respecto a su futuro político, ha afirmado que no sabe lo que pasará y ha expresado su deseo por "descansar" y "recuperar la paz y el sosiego" centrado en el Consistorio y su familia.

El regidor, que ha pedido respeto a una decisión "muy meditada e irrevocable", se ha puesto a disposición de sus compañeros de 'Jaén adelante', que deberán decidir si siguen su ejemplo. "No os pido a ninguno que dejéis el PP, de corazón. Me ha costado mucho trabajo después de 30 años salir de mi casa, de donde aprendí, donde trabajé y donde participé en todo lo que podía honradamente, de lo que me siento muy orgulloso. Vosotros sabréis lo que tendréis que hacer", ha concluido.