Álvarez (UGT) prevé que se firme un preacuerdo con la CEOE "antes de que acabe el mes" para ratificarlo cada parte

Publicado 21/06/2018 11:34:37 CET

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado este jueves que para "antes de que acabe el mes" se firmará un preacuerdo con la patronal CEOE de cara al IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que se tendrá que ratificar por cada parte.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en Sevilla en la asamblea de delegados de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT-A, Álvarez ha insistido en que el acuerdo es "inminente" y se firmará "antes de vacaciones".

"La firma formal de todo, no, porque nosotros abrimos un proceso de ratificación con los delegados y lleva tiempo. Antes de que acabe el mes habrá una primera firma del preacuerdo, que se pasará a ratificar por cada parte", ha subrayado.

Así, ha detallado que "el acuerdo está muy avanzado" y la parte salarial está "bastante cerrada". "Los contenidos van en la línea que venimos planteando desde el primer día, hay que repartir la riqueza que se genera en el país a través de la recaudación de impuestos y la negociación colectiva y, por tanto, los salarios deben de crecer de manera neta, descontando la inflación", ha explicado.

En este sentido, ha precisado que, de manera adicional, los salarios más bajos, que han sufrido "una depreciación brutal", tienen que "subir más". Álvarez ha recordado que se planteó llegar a los mil euros al mes.

El acuerdo, según ha destacado, incluye otros elementos como que los convenios deben entrar en materia salarial y en un proceso de "humanización" de la jornada del trabajo. "Estamos trabajando para que la jornada, donde sea posible, acabe a las seis de la tarde y se generen horas de flexibilidad para asuntos de los trabajadores", ha señalado.

También ha apuntado que el acuerdo incluirá la ultraactividad de los convenios colectivos y se restaurará en el periodo de negociación de los convenios colectivos.

En cuanto a las reformas laborales, el secretario general de UGT ha reconocido que "ahora hay más posibilidad de cambiar algunos aspectos" con el nuevo gobierno socialista de Pedro Sánchez. No obstante, ha destacado que la exministra del ramo Fátima Báñez realizó "una aportación muy importante" y ha advertido de que este acuerdo "no se ha gestado en dos semanas".

"La negociación es larga y somos conscientes de que las cuestiones tienen que estar bien cerradas. Vamos a ir a un acuerdo que va a modernizar las relaciones laborales de nuestro país", ha señalado Álvarez, quien ha insistido en que se trata de "un acuerdo de partes" y, por tanto, la foto se hará en el Consejo Económico y Social (CES).

EMPLEADOS PÚBLICOS

Por su parte, el secretario general de la Federación de Empleados Públicos de UGT, Julio Lacuerda, ha señalado que la asamblea de este jueves en Sevilla se enmarca en una gira por las comunidades para explicar la trascendencia del segundo acuerdo por el empleo que se firmó con el anterior ministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristóbal Montoro y que "ahora requiere de un desarrollo muy preciso".

"En septiembre le dijimos a Montoro que debía ser un acuerdo completo", ha aseverado Lacuerda, quien ha apuntado que el mismo "habla de restituir derechos y condiciones de trabajo arrebatadas durante la crisis por el Gobierno y habla de salarios, ya que fuimos los primeros en sufrir los recortes y la bajada salarial".

De esta manera, ha señalado que se trata de "un acuerdo bueno y también muy complejo", pero también "una oportunidad" en materia de empleo y estabilización, ya que "casi 300.000 empleados públicos se encuentran en situación de interinidad".

"Es importante que el sindicato sea vigilante con este acuerdo y no atienda a cantos de sirenas", ha advertido Lacuerda, quien ha asegurado que "la administración que prometa lo que no puede dar y ponga en peligro el proceso de estabilización, diremos por ahí no podemos pasar".

"Lo gordo ya está hecho y es un acuerdo muy bueno. La faena ya está hecha y confío en que no signifique un parón sino un empujón del nuevo gobierno", ha cerrado.