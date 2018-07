La Junta saluda la disposición del Gobierno para "corregir la infrafinanciación" de Andalucía

Actualizado 26/07/2018 13:29:14 CET

El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, ha defendido este jueves que la prioridad de Andalucía es garantizar la suficiencia de recursos para los servicios públicos, "una preocupación que compartimos con el Estado que reconoce también la urgencia de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica".

En este sentido, ha saludado la iniciativa avanzada en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de constituir un grupo de trabajo de carácter político para impulsar su modificación. "El nuevo Gobierno reconoce que el problema de la infrafinanciación regional debe ser corregido en un diálogo fluido y abierto entre las distintas administraciones", ha manifestado en comisión parlamentaria para informar sobre los asuntos tratados en la última reunión del CPFF celebrada el pasado 19 de julio.

Durante su intervención, Ramírez de Arellano se ha referido a la

"infrafinanciación sistémica del actual modelo", una de cuyas principales limitaciones es la insuficiencia de recursos para atender a las necesidades de gasto, "tanto en los servicios públicos fundamentales como en el resto de las competencias" que tienen

asumidas las comunidades. En este sentido, ha recordado que la infrafinanciación de Andalucía se eleva hasta los 4.000 millones de euros, cifra que para el conjunto del Estado representa 16.000 millones.

El consejero ha explicado que, durante la reunión, el Ministerio de Hacienda ha avanzado distintas fórmulas para abordar la suficiencia financiera, ya que reconoce que el Estado de bienestar necesita más recursos. Así, ha recordado que la aplicación del sistema de financiación deja cada año a 220.000 andaluces fuera del modelo.

Respecto a la posición de Andalucía en el CPFF, se ha referido al acuerdo alcanzado en el Parlamento andaluz y que también ha contado con un amplio respaldo de los agentes económicos y sociales.

Ramírez de Arellano también ha valorado la nueva senda de consolidación fiscal propuesta por el Gobierno central para el periodo 2019-2021, que amplía dos décimas el objetivo de déficit de las comunidades autónomas. A su juicio, significa "mayor flexibilidad" y dota de "más margen" a las comunidades para la elaboración de sus presupuestos.

Ante la insuficiencia de recursos, la nueva senda propuesta dará "más holgura" a las comunidades, ha subrayado. Del mismo modo, ha saludado el compromiso del Gobierno central de reformar la regla de gasto para que "no constituya un límite más exigente al que ya supone el objetivo de déficit".

PP-A: "SIN PROPUESTAS"

Por su parte, el diputado del PP-A José Antonio Miranda ha criticado que la ministra de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, haya tardado "50 días" en convocar el CPFF, cuando siendo consejera del ramo en Andalucía lo pidió con carácter de urgencia, y además sin ofrecer propuestas concretas.

Asimismo, ha advertido de los recursos en Andalucía "sin ejecutar" en los presupuestos de 2017, un total de 2.300 millones. "Mucho criticar pero poco gestionar", ha subrayado Miranda, quien ha apuntado que, desde que Susana Díaz es presidenta de la Junta, ha dejado sin ejecutar 12.300 millones.

Tras criticar que Andalucía va seguir "dos años más infrafinanciada" porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido que "no se va a reformar en esta legislatura", ha considerado una "tomadura de pelo" que la presidenta andaluza salga de la reunión con Pedro Sánchez diciendo que ha sido "productiva y beneficiosa" para Andalucía "cuando se le ha negado todo lo que ha pedido".

"EL GOBIERNO DEL PP DECIDIÓ NO HACER NADA"

En su segundo turno, el consejero ha criticado que el Gobierno anterior del PP "siendo consciente" de que el modelo de financiación autonómica "no era el adecuado" decidió "no hacer nada" y ha señalado que este modelo es "un parte de los recursos que recibe la comunidad, pero hay otras rutas para aliviar a las comunidades" y ha señalado la financiación de las competencias sobre dependencia, los medicamentos de la hepatitis C, entre otras ideas.

"La Junta va a reclamar exactamente lo mismo al gobierno del PP que al del PSOE. No vamos a salir de lo que necesita Andalucía", ha subrayado ante la insistencia del PP de que la Junta reclame a Pedro Sánchez que reforme el modelo de financiación "igual que lo hacían al anterior presidente Mariano Rajoy".

En esta misma línea, el diputado 'popular' ha criticado que Pedro Sánchez y María Jesús Montero hayan negado "más dinero" a Andalucía y, en su lugar, "les haya pedido que se endeuden más".