Andalucía exigirá al nuevo Gobierno la liberalización del peaje de la AP-4 "en los mismos términos que con el PP"

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha asegurado que la Junta exigirá al nuevo Gobierno del PSOE la liberalización del peaje de la AP-4 "en los mismos términos que hacíamos con el PP", aunque confía en que este Gobierno "sea más receptivo con los intereses de Andalucía, no ya por pura coincidencia ideológica sino por pura equidad".

En una pregunta en comisión parlamentaria, López se ha mostrado "sorprendido" por el "aplomo" del PP, que "tras siete años de desplante y maltrato deliberado a Andalucía, ahora, con un nuevo Gobierno que lleva siete días, piden que levanten el peaje de forma inmediata", aunque ha dejado claro que "no cabe duda de que la Junta le va a decir al Gobierno de España exactamente lo mismo que dijo al Gobierno anterior".

Considera que este asunto "no se trata de confrontación política, aunque al PP le gusta la confrontación", por lo que volverá a plantear la liberalización del peaje al nuevo Gobierno que "será más receptivo con los intereses de Andalucía por pura equidad no ya por coincidencia ideológica" y confía en que el nuevo Ejecutivo "tendrá un planteamiento bastante más razonable respecto a la defensa de los intereses de Andalucía que el anterior Gobierno".

"Haremos exactamente las mismas peticiones al ministro de Fomento, José Luis Abalos", ha aseverado López, quien cree que el PP "está aún en la fase de duelo y está todavía en la digestión de algo que no preveían, no les va a ser fácil".

Por ello, ha reiterado que va a hacer una defensa de los intereses de Andalucia "en los mismos términos que reclamó al Gobierno del PP, pero con la diferencia que todas las razones fundadas para el reproche se tornen en razones para la esperanza".

Ha criticado los "dos pecados" del Gobierno del PP, puesto que "tras estar soportando la Junta un coste al levantar el peaje de un tramo de la AP-4, que no es de su competencia, la Junta le ha dicho a los exministros Ana Pastor e Iñigo de la Serna que levante a su costa el peaje, porque la Junta lo está haciendo con cargo a sus presupuestos en un tramo", ante lo que el Gobierno "no sólo no dio respuesta favorable, sino que dos elementos agravan la respuesta en términos políticos, y es inaceptable".

Así, ha lamentado que el Gobierno "se entretuvo en liberalizar el peaje de la AP9 en Galicia, con el agravio que supone hacia Andalucía", además de la actitud "ambiguamente calculada del ministro, que dice que se acaba la concesión pero después dice que ya veremos la forma de explotación después".

El diputado del PP Antonio Saldaña ha lamentado que la liberalización del peaje de la AP-4 "ha sido uno de los elementos más de confrontación de la Junta con el Gobierno", toda vez que "antes de que el Gobierno del PP dijera que expiraba en 2019, la Junta solicitaba que no se ampliara más allá de 2019, y cuando el Gobierno dijo que terminaría en 2019, la Junta dijo que tenía que liberalizarse ya de manera inmediata, completa y definitiva".

Saldaña ha instado a López a "explicar qué solución propone para la liberalización inmediata y cuándo se lo va a trasladar al ministro y pedirle que se libere de forma inmediata, completa y definitiva el peaje".

El diputado del PP, quien critica el "descaro y aplomo" del consejero, le ha pedido que "no cuente rollos del pasado, sino que cuente qué va a hacer a futuro" y le ha instado a decir "cuándo va a pedir a Ábalos la liberalización inmediata, completa y definitiva del peaje". "Tiene que demostrar que tiene palabra y que no ha usado el peaje como un elemento más de confrontación con el PP", ha añadido.