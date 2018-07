Andalucía pide que el Gobierno soporte más ajuste y espera una postura común de las CCAA en el CPFF

Actualizado 29/06/2017 11:31:51 CET

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que Andalucía pedirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves que el Gobierno central soporte más porcentaje de ajuste y más peso en el objetivo de déficit, y confía en que pueda registrarse una posición común en ese sentido de las comunidades autónomas, tanto del PSOE como de "todo signo político".

Montero ha lamentado además que las comunidades "sorprendentemente no sabemos qué va a plantear el Gobierno", toda vez que "no hay ningún punto en el orden del día sobre financiación autonómica", aunque la Junta lo planteará en el apartado de ruegos y preguntas.

La consejera ha recordado que para el día 30 de agosto "estaba comprometido que el grupo de expertos entregara el borrador, y parece lógico que si el Gobierno quiere profundizar en el modelo de financiación, debería plantear una hoja de ruta a partir de ese día, diciendo qué vamos a hacer, si va a haber documento o no, pero en el orden del día de este CPFF no hay ningún punto sobre financiación".

Lamenta que en este Consejo el Gobierno central "no lleva ninguna propuesta que quiera compartir, y cuando no hay propuestas, nos tememos lo peor, esto es, que quiera hacer un planteamiento no asumible por parte de las comunidades autónomas". En ese sentido, ha recordado que "la mitad de los votos del CPFF los tiene el Gobierno, y aunque nosotros seguiremos planteando nuestra reivindicación, el Gobierno podrá imponer a las comunidades los objetivos que entienda que son más cómodos para su propia gestión, algo totalmente injusto para los ciudadanos".

La consejera ha indicado a los periodistas que este jueves lo tiene "atareado", puesto que tiene una comisión parlamentaria y posteriormente tendrá "una reunión tras otra", por lo que llegará a Madrid "con el tiempo justo de entrar a la reunión del CPFF" y no tendrá ocasión de acudir a ningún otro encuentro, ni siquiera a la reunión de la nueva dirección del PSOE para preparar con representantes de las comunidades autónomas en las que gobiernan los socialistas la reunión del CPFF en la que Gobierno y autonomías deben aprobar los objetivos de déficit y deuda para todas las regiones de cara al periodo 2018-2020.

No obstante, considera que "el planteamiento dentro de la reunión es bastante común, salvo algunos matices, pero seguro que el planteamiento es común, porque todos plantean que educación y sanidad permanezcan inalterables".

Ha recordado que los gobiernos autonómicos "siempre que hemos tenido CPFF somos conscientes de que estamos en representación de nuestros territorios y cada uno lleva el planteamiento de su gobierno, pero habitualmente coincidimos en los planteamientos, no sólo entre comunidades del mismo signo político sino con otras comunidades que no tienen el mismo signo político, porque hablamos de los derechos de los ciudadanos e el territorio".

"Es fácil ponerse de acuerdo en que no haya más ajustes en los servicios públicos fundamentales, eso se puede compartir por todos, y aunque cada uno lleva su posición de territorio, no es de extrañar que esa posición sea bastante común", ha aseverado Montero.

DISTINTO REPARTO

La consejera ha recordado que Andalucía "viene reivindicando en los últimos años que el reparto del objetivo de déficit se haga en función de las políticas que hay que aplicar, apuntando que las comunidades autónomas "soportan el 32 por ciento del gasto público pero sólo disfrutan de un 19 por ciento de flexibilidad del objetivo de déficit", de forma que "las políticas educativa, sanitaria o bienestar social se encuentran perjudicadas en ese reparto arbitrario, opaco y falto de transparencia que hace el Gobierno de España, que aplica el dicho popular de que 'el que parte y reparte se queda con la mejor parte'".

A su juicio, esa situación "hay que revertirla porque el Gobierno está disfrutando del superávit de los ayuntamientos, cifrado en más de 7.000 millones de euros, según las cifras del Ministerio", algo que "está repercutiendo en un objetivo de déficit más cómodo para el Gobierno de España".

Montero ha planteado que "si la sanidad, educación, dependencia o política de vivienda son la garantía de igualdad para los ciudadanos, no se puede seguir apretando a las comunidades autónomas, y sobre todo en un momento en que el Gobierno no ha cumplido con sus palabras de que tuviéramos con un nuevo modelo de financiación autonómica que nos permita tener mayores ingresos y acompasar el crecimiento económico con la reducción del déficit".

En ese sentido, ha dejado claro que "si no hay recuperación de las familias, si no llega a ellas y éstas no lo notan, no se puede hablar de recuperación económica, por lo que, o los ciudadanos perciben que la recuperación les toca a ellos y llega a las familias, o no será creíble el discurso político y se alejarán de las instituciones democráticas, lo que conllevará un debilitamiento de las instituciones".

"Nuestro planteamiento es razonable, no toca seguir ajustando al cinturón a las comunidades autónomas, sino que es lógico que sea el propio Gobierno de España, que ha disfrutado de mayor comodidad en tiempos de crisis, el que ahora tendrá que seguir esa senda de ajusta que ha planteado con Bruselas", ha añadido Montero.

Por ello, insiste en que "si en 2017 las comunidades hemos disfrutado sólo del 18-19 por ciento de la flexibilidad del déficit, a pesar de tener el doble de gasto público, sería razonable que a las comunidades autónomas no se las tocara y fuera el Estado, que ha sido el que ha disfrutado de una mayor comodidad, el que pudiera tener mayor ajuste y se dejara la Seguridad Social como está; el Estado disfruta de mayor margen, por lo que nos parece bien que el Estado, que no ostenta competencias tan básicas y que no ha sufrido tantos ajustes, ahora deba soportar el peso que los demás ya hemos hecho".

Insiste por tanto, en que "teniendo las comunidades las políticas de servicios fundamentales y si siguen soportando el peso del objetivo de déficit, nadie se va a creer que esa recuperación económica va a repercutir en las clases medias y clases trabajadoras, que son las que han llevado a pulmón el peso de la crisis".