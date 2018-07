Andalucía rechaza la propuesta del Gobierno de un 0,3% de déficit para las CCAA en 2018

Actualizado 29/06/2017 18:07:14 CET

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha asegurado, a su llegada al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra este jueves en Madrid, que el planteamiento del Gobierno de fijar el déficit para las comunidades en el 0,3 por ciento para el año 2018 -la mitad de déficit actual para las comunidades que es del 0,6-- es algo "rechazable" y "reprobable".

Montero ha rechazado el déficit del 0,3 porque, a su juicio, esto no se corresponde con la necesidad de los ciudadanos, que es "que la recuperación llegue a sus casas". Además, ha explicado que desde Andalucía "siempre" se ha planteado que el debate sobre la distribución de los objetivos de déficit es "opaco" y "le falta transparencia".

"No sabemos en virtud de qué nos corresponde una cifra distinta a la que corresponde al Estado cuando las comunidades representan el 32 por ciento del gasto público y, sin embargo, se nos asigna un 19 por ciento del margen que tiene España en el objetivo de déficit", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que esto es una situación "injusta".

Así, la titular de Hacienda ha abogado por dejar de discutir "qué administraciones tienen que tener tales objetivos" y empezar a debatir "qué políticas son las que tienen que repercutir de un nuevo ajuste en los presupuestos del año 2018". Por otro lado, ha apuntado que el compromiso al que había llegado el Gobierno es "estar hablando del modelo de financiación autonómica" y "sería distinto hacer un debate sobre los objetivos si las comunidades autónomas contaran con mayores recursos".

"Entendemos, en vista de que no ha habido avances sobre el nuevo objetivo de déficit, lo que se trata de hacer es un mero trámite, el Gobierno no quiere debatir, sino imponer un objetivo inasumible al que nos vamos a oponer y que no contará con el apoyo de Andalucía", ha asegurado. Además, ha acusado al Gobierno de "quedarse con el superávit de los ayuntamientos" para "no hacer ningún esfuerzo" en su cumplimiento del déficit, a diferencia de las comunidades que tienen que reducir su déficit a la mitad.

Por último, ha insistido en que hay que lograr que la recuperación "llegue a las familias" y que "no se tenga que hacer ningún nuevo ajuste para 2018" porque eso "repercutiría en los servicios públicos fundamentales. Además, ha asegurado que "todas las comunidades con indiferencia de signo político comparten esta reflexión" porque "todas tienen déficit de financiación" y "no se puede seguir repercutiendo a los ciudadanos los ajustes de la crisis".