Andalucía remite sus observaciones al documento sobre financiación pero insiste en que el Gobierno "marea la perdiz"

Publicado 30/05/2018 12:14:32 CET

SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que la Junta ha remitido esta semana sus observaciones sobre el documento del Gobierno relativo a la reforma del modelo de financiación autonómica pero ha insistido en que el Ejecutivo "está mareando la perdiz" y considera que "no se puede tener paralizado un país y no convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque esté a la espera de un Gobierno en Cataluña".

En una comparecencia en comisión, la consejera, quien ha recordado que la reunión para la reforma "se tenía que haber producido hace tiempo", toda vez que "en 2017 el presidente del Gobierno se comprometió a esa reforma", ha criticado que Rajoy "no ha cumplido con la palabra dada y comprometida".

"No hay fecha ni previsión en el horizonte de celebrar el Consejo, porque el Gobierno no tiene voluntad de avance, todo lo contrario, el Gobierno ni tiene prisa en la reforma", se ha lamentado la consejera.

Montero cree que en 2018, el Ejecutivo central "no va a tener ningún interés en que se provoque esa reforma y tememos que ni siquiera en 2019 se inicie el curso con la reforma del sistema".

La consejera ha explicado que la semana pasada, cuando esperaban la propuesta del Ministerio sobre el nuevo modelo, "se nos ha remitido un documento que no es una propuesta, sino que es el acta de las reuniones y debates que se celebraron en el segundo grupo técnico que convocó el Gobierno", convocado "para demorar la discusión política".

No obstante, ha precisado que la Junta ha enviado esta semana las alegaciones a ese documento "donde se vuelve a resaltar los elementos aprobados por el grupo de trabajo en el Parlamento andaluz".

Ha explicado que el documento "no recoge los consensos en el comité de expertos y el comité técnico ni se pronuncia sobre las debilidades del modelo; se descarta en el documento un tramo colegiado en IVA e Impuestos Especiales pero no se recoge propuestas de cómo participarán las comunidades de la mayor recaudación; mientras que en población ajustada se rechazan variables, como la consideración de tramos de edad, y tampoco está por la labor de incluir elementos como dependencia o tasa de paro". Ese documento del Gobierno incluye además "objeciones a entregas a cuenta o armonización de tributos cedidos, nada nuevo".

Asimismo, Montero ha dejado claro al ministro que "no se puede pretender sustituir ese debate por la vía de reestructuración de deuda o condonación".

"No se está avanzando, está celebrando reuniones y me temo que no se quiere concluir el procedimiento ni quiere avanzar porque no quiere presentar la propuesta", se ha lamentado la consejera, quien ha dejado claro que esa opinión también la comparte zonas como Castilla y León, gobernada por el PP, donde sus máximos dirigentes dicen que "no aporta novedad el texto, marea la perdiz y dicen que este proceso causa decepción", además de hablar de "tomadura de pelo en toda regla".

Montero ha instado al Gobierno a "ejercer su responsabilidad presentando una propuesta sobre la que se pueda discutir, que recoja la necesidad o no de incorporar 16.000 millones a la bolsa común, o determinar cómo quedan los servicios esenciales, por ejemplo", pero lamenta que "sólo remite el libro de actas de las reuniones, que encima no recogen con exactitud lo que se ha planteado en las reuniones".

"El documento no evidencia el desequilibrio entre Gobierno y comunidades, ni habla de insuficiencia de recursos y no se recoge la propuesta de cómo van a participar las comunidades de la mayor recaudación, ni se apuesta por la armonización fiscal", se ha lamentado la consejera, quien ha criticado que "se presentan papeles más papeles, sin que el Gobierno coja liderazgo para abordar la reforma".

Considera que la metodología que el Ejecutivo ha elegido para este debate "tiene como único objetivo marear la perdiz para que nos perdamos en múltiples reuniones y falsos documentos" y ha recordado que el sistema de votación en el CPFF "bastaría con los votos del Gobierno y una sola comunidad para decantar el documento en un sentido u otro".

"Todo es muy decepcionante y nos han tomado el pelo", se ha lamentado la consejera, quien ha criticado que el PP-A "no sabemos si le ha hablado al Gobierno sobre la propuesta del Parlamento". "El PP-A le lava la cara al Gobierno, a la vez que apoya el documento del Parlamento andaluz", ha lamentado la consejera.

Montero, quien considera que el PP "está boqueado", ha apuntado que "una comunidad, sobre todo con afán separatista, no puede tener paralizado a un país" y ha indicado que "en ningún caso se dice que el CPFF no se convoca porque se esté a la espera de gobierno en Cataluña".

"El Gobierno debe plantear una propuesta, van a demorarlo y cuando se convoque el CPFF no van a llevar nada", ha lamentado la consejera, quien recuerda que Andalucía "está liderando la resistencia; ha pedido que se mueva ficha, con el documento del Parlamento andaluz, y la presidenta de la Junta se ha reunido con Rajoy pidiéndole que convoque el CPFF".

PODEMOS PIDE QUE LIDERE UN FRENTE DE CCAA

La diputada de Podemos Carmen Lizárraga teme que no se va llegar a esa reforma, tras lo que ha pedido que Andalucía "lidere la posición de refuerzo del autogobierno de las comunidades autónomas, y hacer una batalla política e institucional". "Es obligación de la Junta discutir con otros gobiernos y ver qué posición se va a dar; tenemos una posición fuerte y tenemos que trasladarla al resto", ha añadido.

Lizárraga considera que "se confirma que el Gobierno no ha querido nunca una reforma del sistema de financiación autonómica". A su juicio, "no hay voluntad de avance, sino una voluntad recentralizadora y de desgastar los gobiernos de las comunidades autónomas". Por ello, cree que si el Gobierno del PP sigue "no se reformará nunca la financiación" y ha insistido en el apoyo de Podemos a la moción de censura del PSOE.

El diputado del PSOE Jesús Ruiz ha lamentado que "se está demostrando que todo es una pantomima y una farsa", lo cual supone "una falta de respeto". "Rajoy ni está ni se le espera, está en la UCI, rodeado de gangrena en estado terminal", ha aseverado Ruiz, quien asegura que Andalucía "lleva tiempo liderando" políticas de defensa del ciudadano.

Ruiz ha defendido que su partido "ha hecho todo lo posible en plantear una propuesta razonada, equitativa" pero ha lamentado que el PP "no sabe cumplir, nunca ha cumplido nada", mientras que "comunidades autónomas y ayuntamientos le han estado sacando las castañas del fuego permanentemente". Considera que el PP "ha creado su propio agujero negro que le lleva a un callejón sin salida y paraliza los territorios".

El diputado del PP José Antonio Miranda, que espera que se convoque pronto el CPFF, ha criticado la demagogia de la consejera y del PSOE y considera que "se tiene que negociar un modelo con el consenso de todas las comunidades y de los partidos" y espera que el nuevo modelo "le dé la vuelta al calcetín al anterior modelo y sea justo para toda España".

"Rajoy dijo que se convocaría el CPFF en mayo porque pensaba que en mayo habría gobierno en Cataluña, y si al final los hechos no son así, no pasa nada porque se retrase una semana, pues si se celebrara, se crearía una situación de agravio", ha aseverado Miranda, quien ha recordado que en el modelo aprobado por el PSOE "se incluía el principio de ordinalidad o el de 'status quo', que perjudicaban a Andalucía".

El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White ha recordado que el nuevo sistema de financiación "era un compromiso del Gobierno para final de 2017 y es algo absolutamente necesario, porque está obsoleto, es de 2009 y además es injusto y arbitrario, y ha dado privilegios a unas comunidades". Ha pedido por ello un modelo "consensuado" y que "demuestre la igualdad de todos los españoles".