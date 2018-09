Arrimadas: "No habrá próximos presupuestos en Andalucía si Susana Díaz no elimina los aforamientos"

Actualizado 01/09/2018 16:56:17 CET

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Después de que el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, haya condicionado la negociación del presupuesto de la Junta de Andalucía para 2019 a que el PSOE-A cumpla los aspectos del acuerdo de investidura de 2015 relativos a la supresión de aforamientos, la reforma del Reglamento del Parlamento o la reforma de la ley electoral andaluza, la portavoz nacional de Cs, Inés Arrimadas, ha manifestado este sábado "alto y claro" que "no habrá próximos presupuestos en Andalucía" si la presidenta andaluza y del PSOE-A, Susana Díaz, "no elimina los aforamientos".

Inés Arrimadas ha visitado Sevilla este sábado, con motivo de una reunión con los miembros de Cs que encabezan las candidaturas de la formación naranja en cada una de las provincias andaluzas a las próximas elecciones autonómicas.

En ese marco, Arrimadas ha invocado el acuerdo firmado en 2015 entre Ciudadanos y el PSOE andaluz para la investidura de la socialista Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, defendiendo que merced a dicho documento, Ciudadanos ha logrado modificar el impuesto de sucesiones en favor de "más del 95 por ciento" de los andaluces, "eliminar 31 entidades superfluas" de la administración autonómica y rebajar los criterios autonómicos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Y avisando de que "el punto débil del bipartidismo es la regeneración" política y por eso "el PP y el PSOE arrastran los pies cuando hay que suprimir privilegios políticos y luchar contra la corrupción", Arrimadas ha recordado que "los acuerdos que se firman son para cumplirlos", en alusión a los aspectos de regeneración democrática del pacto de investidura firmado entre CS y el PSOE andaluz, que incluía medidas como la supresión de aforamientos, la reforma del Reglamento del Parlamento o la reforma de la ley electoral andaluza.

En ese sentido, ha dicho "alto y claro" que tal y como había avisado el líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, "no va a haber próximos presupuestos en Andalucía si Susana Díaz no cumple su palabra y elimina los aforamientos", pues se trata de "un privilegio injustificado" cuya supresión "no cuesta un solo euro".