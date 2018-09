Arrimadas pide a Sánchez y Casado que "no se equivoquen de adversario" y corrijan sus "ataques" por los lazos amarillos

Publicado 01/09/2018 15:33:49 CET

Reclama a Pedro Sánchez que deje de "blanquear Torra" sólo para "estar unos meses más en la Moncloa"

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reclamado este sábado al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Pablo Casado, que "no se equivoquen de adversarios" y "no se dediquen a atacar a los demócratas" que, frente a la "ocupación" de los espacios públicos de Cataluña mediante "símbolos políticos" como los lazos amarillos, "piden un espacio público para todos". Así, les ha reclamado que "rectifiquen" y dejen de "culpar" de la controversia a quienes "denuncian" la "ocupación del espacio de todos" con "símbolos políticos",

Inés Arrimadas ha visitado Sevilla este sábado, con motivo de una reunión con los miembros de Cs que encabezan las candidaturas de la formación naranja en cada una de las provincias andaluzas a las próximas elecciones autonómicas.

En ese marco, ha insistido en la "fractura social provocada" por el nacionalismo catalán en dicha comunidad autónoma, aludiendo de nuevo a la controversia relativa al anudamiento de lazos amarillos en los espacios públicos, en demanda de la liberación de los líderes independentistas y miembros del antiguo gobierno autonómico de Carles Pugdemont actualmente encarcelados por la proceso unilateral de independencia promovido en Cataluña.

A cuenta de ello, la fiscal general del Estado, María José Segarra, manifestaba recientemente que no cree que haya "delito alguno ni en quitar ni en poner" los citados lazos amarillos, toda vez que la propia Arrimadas y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, retiraban personalmente hace pocos días lazos amarillos en una calle del municipio barcelonés de Alella, sumándose así a la actuación de quienes previamente habían optado por retirar los lazos.

Al respecto, Inés Arrimadas se ha posicionado contra la "ocupación del espacio de todos" y la "inundación" de los espacios públicos con "símbolos políticos" como los lazos amarillos, señalando además la situación suscitada en Vic (Barcelona), donde el Ayuntamiento, gobernado por Anna Erra, ha retransmitido por megafonía llamamientos a luchar por la independencia de Cataluña. Y es que a su juicio, hay "un sinfín de ejemplos que demuestran que el separatismo traspasó hace mucho tiempo todas las líneas democráticas".

"ROMPER LA CONVIVENCIA"

"Cuando un gobierno se salta las leyes está rompiendo la convivencia. Cuando un gobierno insulta a más de media Cataluña, está rompiendo la convivencia. Cuando un gobierno da instrucciones desde los altavoces de un ayuntamiento sobre qué es lo que tiene que pensar la gente, está fracturando la sociedad catalana y cuando un gobierno inunda Cataluña de símbolos políticos está rompiendo a la ciudadanía", ha dicho aludiendo al Gobierno autonómico que lidera Quim Torra.

Volviendo a la controversia por el anudamiento y retirada de lazos amarillos, Inés Arrimadas ha expuesto que entre las filas de Ciudadanos no ha "extrañado" que "los partidos separatistas criminalicen a los constitucionalistas" catalanes que abogan por retirar tales símbolos, pues según ha avisado, las formaciones independentistas llevan "muchos años criminalizando" a los constitucionalistas "de todo lo que pasa" en Cataluña.

Sí ha "sorprendido" a Cs, según Arrimadas, que el presidente del PP, Pablo Casado, o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "digan que quienes han generado el conflicto son los demócratas que quieren neutralidad en las calles" y han retirado tales lazos, cuando "son los socios tradicionales del bipartidismo y de Colau quienes han roto la convivencia", al haber "inundado las calles de símbolos políticos, saltarse las leyes, insultar a más de media Cataluña y llamar al pensamiento único desde los altavoces de un ayuntamiento".

"No vamos a permitir que se criminalice a los demócratas que llevan años soportando violaciones de derechos por parte del gobierno separatista", ha avisado Arrimadas, opinando que Casado, Colau y también el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, "intentan decir que el problema lo generan los demócratas que reivindican unos espacios públicos libres de ideologías políticas y que sufren el acoso separatista".

QUE NO SE "EQUIVOQUEN DE ADVERSARIOS"

Por eso, ha reclamado a Pablo Casado y Pedro Sánchez "que no se equivoquen de adversarios", demandándoles "que rectifiquen", dejen de asumir "las tesis y el marco mental del separatismo" y no se dediquen a "atacar a los demócratas que piden un espacio público para todos los catalanes y defiendan los derechos y libertades de todos los catalanes". En la misma línea, ha exigido expresamente a Pedro Sánchez que "no siga blanqueando a Torra", porque "estar unos meses más en la Moncloa no vale la pena si el precio a pagar es dejar tirados a millones de catalanes que están sufriendo los abusos del gobierno separatista".

Igualmente, ha reclamado a la alcaldesa de Barcelona que "quite el lazo amarillo que cuelga de la fachada del Ayuntamiento" de la Ciudad Condal, pues "no representa a la totalidad de la ciudadanía de Barcelona y ni siquiera a una mayoría de catalanes".

Insistiendo en la idea de que el PP y el PSOE han "comprado el marco mental de los separatistas" al "culpar" de la controversia de los lazos amarillos a quienes "denuncian" la "ocupación del espacio de todos" con "símbolos políticos", Arrimadas ha recordado que Cs ha promovido propuestas en el Parlamento catalán para celebrar "un pleno por la convivencia" y crear una ley destinada a "garantizar la neutralidad de los espacios públicos", si bien el Gobierno autonómico mantiene "cerrado a cal y canto" el hemiciclo.