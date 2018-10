Asaja pide al Parlamento que elimine aspectos "expropiatorios y confiscatorios" de la Ley andaluza de Agricultura

Publicado 11/09/2018 11:36:16 CET

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Asaja en Andalucía, Vicente Pérez, ha considerado este martes "retrógrados" los matices "expropiatorios y confiscatorios" incluidos en la Ley de Agricultura y Ganadería que se tramita en el Parlamento andaluz, por lo que ha trasladado a los grupos políticos que si no la modifican no contarán con el respaldo del sector.

Durante su intervención ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Pérez ha asegurado que esta ley "no es necesaria" y ha añadido que supondrá un aumento de la burocracia en un sector "sobrerregulado" que necesita "más sinplificación", informa Asaja en un comunicado.

En este sentido, ha instado a los grupos parlamentarios a retirar durante la fase de enmiendas "al menos tres artículos" del proyecto de Ley, en concreto el 29, el 32 y el 42, y a revisar el régimen sancionador para no incurrir en "una doble o triple" imposición de sanciones. Además, ha rechazado la implantación de los contratos territoriales porque, a su juicio, "es contraria a la simplificación normativa".

Al hilo, Asaja ha considerado que los contratos territoriales deberían eliminarse, ya que "no aportan nada más allá de los compromisos y obligaciones" que todos los agricultores y ganaderos tienen asumidas por la normativa en vigor. "Su implantación supondría mayor complejidad burocrática en unos momentos en los que la simplificación sigue siendo un objetivo a alcanzar en la gestión de la Política Agraria Común (PAC)", ha asegurado.

En cuanto a las zonas de especial protección agraria, la organización ha indicado que "presentan una regulación imprecisa, con conceptos jurídicos indeterminados tan vagos en su formulación que generan un espacio de discrecionalidad próxima a la arbitrariedad". Esta opinión la han hecho extensible también a los planes de protección de zona agraria que, a su parecer, "presentan un contenido prohibitivo, en lugar de articular mecanismos de fomento dirigidos al mantenimiento, la rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones".

"ATAQUE A LA LIBERTAD DE EMPRESA"

Para el director general, "resulta gravísimo que la nueva ley, amparándose en estas denominadas zonas de protección agraria, pretenda prohibir determinados aprovechamientos o limitar la capacidad productiva de los agricultores, lo que supone un ataque a la libertad de empresa". Además, ha reiterado su preocupación por el "carácter confiscatorio y expropiatorio".

En esta línea, Asaja Andalucía ha rechazado el concepto de "infrautilización del suelo" por considerar que "genera inseguridad jurídica" y ha recordado que l Consejo Económico y Social de Andalucía (CES-A) sostiene que "el anteproyecto carece de una definición de suelo en proceso de degradación sin que exista ninguna norma que defina este concepto".

Respecto al régimen sancionador, el director general de Asaja Andalucía ha pedido su revisión, ya que "los incumplimientos referidos en la ley ya están sancionados por la PAC". "Con estas nuevas sanciones se incurriría en una doble o, incluso, triple sanción vulnerando el principio de 'non bis in ídem', ya que la misma infracción no puede tener una doble sanción", ha señalado.

Por último, Pérez ha lamentado que la ley no ofrezca un apoyo al incremento de las superficies de regadío con el agua ahorrada, carezca de un régimen de apoyo público a las organizaciones agrarias, no reconozca el agroturismo como una actividad agrícola complementaria, se invente un supuesto catálogo andaluz de buenas prácticas agrícolas y no ofrezca un compromiso legal claro en el incremento del apoyo al seguro agrario.