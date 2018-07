Baltasar Garzón tacha de "elucubración" que se postule su nombre como candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid

Publicado 16/07/2018 12:10:41 CET

TORRES (JAÉN), 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El que fuera magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha tachado de "elucubración" aquellas informaciones que apuntan a que el PSOE apuesta por su persona para ser el próximo candidato socialista a la Alcaldía de Madrid.

Baltasar Garzón, cuya fundación organiza uno de los cursos de verano que la Universidad de Jaén desarrolla en Torres (Jaén), ha dicho a los periodistas que desconoce quién ha dado esa noticia, pero ha querido dejar claro que nadie se ha puesto en contacto con él para abordar esta cuestión.

"Nadie se ha dirigido a mí para decirme esto, por lo que es una elucubración más", ha dicho Garzón. Sobre si le gustaría ser el próximo candidato socialista a la Alcaldía de Madrid ha respondiendo eludiendo pronunciarse sobre cuestiones que no son reales.

"A mí no me gusta hacer juicios de futuro, nunca me ha gustado y tampoco pronunciarme sobre posibilidades o posibilismos, por tanto tampoco tengo que añadir mucho más", ha dicho el exmagistrado. Ha apuntado que "siempre es un honor ser alcalde de una gran ciudad, pero como cualquier candidato que aspire a ello", aunque ha incidido en que "no es el momento ni la persona para opinar sobre ese tema".

Como cada verano, Garzón vuelve a Torres, el municipio que le vio nacer hace 62 años, para asistir a los cursos de verano donde la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) desarrolla en la presente edición el curso 'Derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Una aproximación desde la justicia restaurativa y el enfoque de género', y que ha sido inaugurado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, encargada de ofrecer la conferencia de apertura bajo el título 'La lucha contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad: Jurisdicción Universal y Justicia Restaurativa'.