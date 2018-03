Cámara de Cuentas: La Junta cumple el objetivo de déficit por primera vez desde 2009 pero sube el endeudamiento

Actualizado 13/03/2018 12:33:20 CET

El ente cree que Andalucía puede salir a los mercados y cree necesaria una reorganización del FLA para ampliar los plazos

SEVILLA, 13 Mar.

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio M. López, ha apuntado la existencia de una mejora de la situación económica de la Junta de Andalucía, de forma que ha resaltado que el Gobierno andaluz ha cumplido el objetivo de déficit en 2016 "cuando

llevaba sin cumplir ese objetivo desde 2009", aunque, por otro lado, ha apuntado una serie de debilidades, como el hecho de que haya subido el endeudamiento un 5,9 por ciento.

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, ha recibido al presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, quien le ha presentado el informe sobre la Cuenta General de la Junta correspondiente a 2016.

López ha explicado que del análisis de las magnitudes contenidas en ese informe de fiscalización "se desprende, de un lado, una evolución positiva en un conjunto de variable que evidencian una mejora de la situación financiera de las cuentas de la Junta de Andalucía, y de otro, la existencia aún de una serie de debilidades que es necesario corregir para conseguir una mayor sostenibilidad y fortaleza de las cuentas públicas".

Entre los aspectos positivos, López ha destacado "el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria", toda vez que "la Junta llevaba sin cumplir el objetivo de déficit desde 2009, y en 2016 lo cumple", resaltando además que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé el cumplimiento también en 2017.

También ha resaltado la mejora en todas las magnitudes que componen el estado del resultado presupuestario consolidado, como el saldo no financiero, cifrado en -826 millones; el resultado presupuestario (-854 millones); el saldo presupuestario (995 millones) o el superávit de financiación, cifrado en 775 millones en 2016.

También ha apuntado una mejora en el grado de ejecución, que en 2016 se cifra en el 93,03 por ciento, y del pago consolidado, cifrado en un 96,09 por ciento.

López ha apuntado que el remanente de tesorería no afectado "presenta signo positivo, que no se daba desde el ejercicio 2010" y ha resaltado asimismo la existencia de incrementos en los derechos reconocidos y en la recaudación neta de la Junta, con unos derechos reconocidos netos de 31.362 millones, frente a unas obligaciones reconocidas de 30.424 millones. De esos 31.362 millones, 26.950 millones se deben a operaciones no financieras y 4.412 millones a operaciones financieras. En cuanto a la recaudación neta, ha mejorado hasta llegar a 30.175 millones.

El ente fiscalizador ha resaltado una "mejora significativa" en el periodo medio de pago, que disminuye 28 días hasta situarse en 13 días. Asimismo, el ratio de operaciones pagadas es de 14,38 días, el ratio de operaciones pendientes de pago es de 11,07 días y el periodo medio de pago global, de 13,18 días, y todos registran mejoras.

López ha apuntado que los libramientos pendientes de justificar han disminuido 1.062 millones respecto al ejercicio anterior, de forma que en 2016, los libramientos pendientes de justificar de la Junta se cifran en 2.204 millones, a los que se suman 119 millones correspondientes a las agencias, hasta un total de 2.323 millones.

Ha resaltado además el descenso en el número de entidades públicas empresariales, de las 187 en 2012 hasta 149 en 2016, y también ha destacado la mejora en el resultado de las entidades públicas empresariales y en su endeudamiento, de manera que "aunque sigue siendo negativo, se sitúa en 2016 en -22,97 millones, cuando en 2015 era de -349 millones". En cuanto a la deuda de las empresas públicas, resalta que en 2016 ha sido de 4.460 millones, frente a los 4.970 millones de 2015.

SALIDA A LOS MERCADOS Y MEJORA DE LA ECONOMÍA

En este escenario, el presidente de Cámara de Cuentas ha valorado la petición de la Junta de acudir a los mercados e ir abandonando progresivamente el FLA, y cree que es algo positivo "porque no se genera una dependencia de ese mecanismo de financiación estatal".

Considera que no poder acudir a los mercados "supone una restricción a la autonomía financiera, pues en los mercados se van a encontrar, siempre que haya buenas oportunidades, unos tipos de interés interesantes". Por ello, considera que con la salida a los mercados "se reducirá la dependencia que ahora mismo existe", pues "con la salida a los mercados se está reconociendo que Andalucía tiene una autonomía financiera y entra en una etapa de estabilidad, y los mercados están dispuestos a prestarte dinero para tu actividad".

López cree en ese punto que con las cifras de endeudamiento, en la media de las comunidades autónomas, Andalucía "no tendrá problemas" para acudir a los mercados.

Sobre la mejora de la situación económica de la Junta, López cree que "se ha producido una mejora en los ingresos y en la recaudación", lo cual "tiene que ver con la buena evolución de la economía general".

"Hay una mejora de la evolución económica, un cambio de tendencia que se está dejando notar en la generación de ingresos, pues hay mayor volumen de ingresos y hay mayor recaudación en ingresos no financieros, en ingresos corrientes fundamentalmente, y si a eso se le une un posible acuerdo para modificar el sistema de financiación autonómica, se volverá a poner a Andalucía en una situación normal de financiación y no en la atípica que hay actualmente, y todo ello contribuirá a la mejora de las finanzas públicas", ha aseverado.

FACTURAS PENDIENTES DEL SAS

López ha citado una serie de debilidades, que se deben corregir, como que se haya incrementado el saldo de la cuenta 413 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto' un 9,66 por ciento, hasta 787,57 millones, de los que 165,13 millones corresponden a la Junta y 622,44 millones a agencias administrativas y de régimen especial, entre las que destaca el Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 610,64 millones.

Asimismo, ha alertado de que "sigue pendiente la liquidación del sistema de financiación de 2008 y 2009", cifradas en 3.348,92 millones --661,68 millones son de 2008 y 2.687,24 millones de 2009--.

También ha apuntado un incremento del endeudamiento en un 5,9 por ciento respecto del ejercicio anterior, de forma que la deuda a 31 de diciembre de 2016 es de 31.902 millones, frente a 30.113 millones en 2015, y supone el 22,4 por ciento del PIB. No obstante, ha indicado que "en cualquier caso, Andalucía ha cumplido con el objetivo de deuda fijado en el 22,5 por ciento del PIB" y ese endeudamiento está en la media de las comunidades autónomas".

Del total de deuda a 31 de diciembre de 2016, 22.551 millones se corresponden con préstamos derivados de los mecanismos extraordinarios de financiación. En ese punto, López considera necesaria una "reorganización" de mecanismos como el FLA "donde se amplíen plazos para hacer más fácil la devolución de la amortización de esa deuda".

Asimismo, como debilidad, el presidente de la Cámara ha apuntado el incumplimiento de la regla de gasto, obteniendo un resultado de la tasa de variación del 6,2 por ciento frente al 1,8 por ciento fijada.

NO SE ACOMETERÁ AHORA LA RENOVACIÓN DE CONSEJEROS

En este encuentro, el presidente de la Cámara de Cuentas también ha pedido la renovación de los miembros de la Cámara de Cuentas que están vencidos desde diciembre, en total tres --uno de ellos fallecido--, en aras de "fortalecer la legitimidad" de la institución.

Ha recordado que el vencimiento del mandato de esos tres cargos fue comunicado con tres meses de antelación, en octubre, y se ha vuelto a plantear este martes, pero ha lamentado que el presidente del Parlamento "nos ha dicho que no hay un escenario que pueda favorecer un acuerdo inmediato". "No sabe si puede ser más adelante, pero ahora mismo el escenario no está planteado", ha añadido López.