El consejero de Empleo niega haber ocultado información sobre la Faffe y la oposición pide que deje el cargo

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha insistido este martes en que no ha ocultado información ni ha faltado a la verdad sobre el uso de tarjetas de crédito de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), mientras que los partidos de la oposición le han afeado falta de concreción en sus explicaciones, incluso le han reclamado que deje el cargo en el caso del PP-A, Podemos e IULV-CA. De su lado, Cs ha lamentado que no haya contestado a las cuestiones planteadas ante unos hechos que ha tildado de "inmorales".

Carnero ha comparecido por cuarta vez en el Parlamento andaluz, a petición del Consejo de Gobierno, del PP-A y de Cs, tras conocerse el presunto uso indebido de tarjetas de crédito de la Faffe para pagar, supuestamente, 14.737 euros en un prostíbulo de Sevilla por parte de un directivo de la fundación y ex miembro de la ejecutiva del PSOE andaluz. Así, ha reiterado que "en ningún momento se ha ocultado información" sino que ha actuado "conforme a la ley" ofreciendo la información "en tiempo y forma" y recalcando su "tolerancia cero" a cualquier mal uso del dinero público.

El titular de Empleo ha reiterado que la Junta ha mantenido una actitud "proactiva, diligente con la búsqueda de la verdad, de plena colaboración con la justicia y respeto escrupuloso a la ley" en torno a las investigaciones que se están llevando a cabo, mientras ha repasado todas las actuaciones que se han llevado a cabo desde su Consejería, destacando que toda la información sobre la Faffe está en el juzgado y que incluso se "ha aportado documentación que ni siquiera había sido requerida" y que "puede contribuir al esclarecimiento de los hechos".

En este sentido, ha repasado las distintas remisiones de documentación al juzgado número 6 de Sevilla en 2015 sobre diligencias previas, algunas de ellas archivadas, como el envío en ese año de toda la compatibilidad completa en papel desde 2003 a 2011 (más de tres millones de registros), así como contabilidad en formato digital por años; la entrega de un ordenador portátil y un módem para facilitar acceso completo a los dos programas informáticos de contabilidad que utilizaba la fundación y formación específica a los agentes sobre estas aplicaciones para su fácil acceso; copias compulsadas y digitalizadas de todos los expedientes que se han solicitado; las comunicaciones mantenidas desde cuentas de correo de la extinta fundación que ha delimitado previamente la UCO; incluso los libros y anotaciones de registro de entrada desde los años 2003 a 2011.

A toda esta documentación entregada se han sumado también los expedientes de contratación y todos los informes de auditoría, según ha añadido el consejero de Empleo.

TARJETAS DE CRÉDITO

Con respecto a las tarjetas de crédito que constaban en los archivos del SAE cuyo titular era el exgerente de la Faffe, Fernando Villén, Carnero ha detallado que en los archivos del SAE sobre la liquidada fundación constan dos contratos bancarios, uno con Caja San Fernando en abril de 2004 y otro posterior con Unicaja en octubre de 2009.

Ante la aparición de informaciones periodísticas el pasado 7 de mayo sobre el uso de una de las tarjetas, el consejero ha recordado que compareció ante los medios un día después "aportando toda la información de la que se disponía en aquel momento en los archivos sobre la contabilidad de la Fundación: que se trataba de una única tarjeta cuyos gastos recogían las cuentas de la liquidada fundación, que dicha tarjeta se anuló en 2011, así como los distintos movimientos anuales de liquidación de la tarjeta entre 2008 y 2010". Y ha añadido al respecto "la salvedad de que en la contabilidad de la Faffe pueden no aparecer anulaciones de pago que haya hecho el titular de la tarjeta porque no tienen reflejo contable".

Posteriormente, en el mes de mayo, ha explicado que solicitó a Caja San Fernando y Unicaja los extractos bancarios de las cuentas asociadas a las tarjetas, "información que hasta el momento solo ha remitido oficialmente Unicaja y que fue enviada a gabinete jurídico de la Junta para que la enviase al juzgado". Además, la Junta ha solicitado, como acusación particular, la declaración de Villén en el juzgado.

Así, ha dicho que Villén tendrá que explicar "quién fue al puticlub o cómo se hizo el gasto porque era el que estaba allí", mientras ha animado a quien tenga más información al respecto ir a los juzgados y "no la suelte a cuentagotas buscando rédito político".

Con todo, Carnero ha insistido en que el Gobierno andaluz "mantiene una política de tolerancia cero ante cualquier indicio de corrupción o mal uso de fondos públicos"; es el "primer interesado en esclarecer y determinar si hubo alguna irregularidad" y "exigiremos todas las responsabilidades que resulten de esta investigación judicial".

"SIGUE OCULTANDO INFORMACIÓN"

Para posicionar al PP-A, la portavoz de Empleo, Teresa Ruiz-Sillero, ha afirmado que Carnero "sigue en la misma línea de ocultar información al Parlamento" y le ha exigido que dimita, toda vez que ha dicho que "es asqueroso que se haya gastado dinero público en un puticlub". Además, ha afeado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "no haya dado ni una triste explicación al respeto", mientras ha advertido: "O en la Faffe sabían que se habían gastado ese dinero en el puticlub o la Junta no lo sabía y lo han descubriendo ahora", dos situaciones que, a su juicio, son "igual de graves" y requieren de responsabilidades políticas. Así, ha insistido en que hace falta una comisión de investigación sobre la Faffe y ha pedido a Cs que "no flaquee" y la respalde.

En nombre de Podemos, el diputado Jesús Romero ha considerado que Carnero "no merece seguir como consejero" pues ha insistido en que "ocultó" información al Parlamento. Tras señalar que la Faffe es "uno de los protagonistas del agujero negro que se puso de manifiesto en la comisión de investigación sobre los cursos de formación", donde su partido solicitó información al respecto que la Junta "nunca facilitó"; ha afeado a los socialistas que adopten "las peores costumbres del PP" como "maniobrar en los juzgados para dar carpetazo a la investigación".

Por Cs han intervenido en primero lugar Carlos Hernández, que ha criticado que Carnero "no haga autocrítica" o que hable de Villén "como si nunca hubiera sido de la Junta, de la que era un cargo de confianza", mientras que en el segundo turno, el portavoz parlamentario, Juan Marín, ha reprochado al consejero que no haya aclarado muchas de las preguntas que ha planteado su grupo ante un caso, el presunto uso de tarjetas en un puticlub, que ha considerado "indecente".

La portavoz adjunta de IULV-CA, Elena Cortés, ha insistido en que Carnero "ocultó" información sobre este asunto al Parlamento y ha vuelto a reclamar a Susana Díaz que lo cese del cargo. "Ocultó información para ocultar una situación de corrupción y un uso dinero de dinero público que es verdaderamente terrible", ha agregado antes de advertir de que "la situación de descomposición en la Consejería de Empleo" cuando, ha añadido, "hablamos ni más ni menos que de explotación sexual de mujeres". Además, ha criticado que existiera "una cultura de tarjetas a disposición de determinados altos cargos que podrían hacer este tipo de usos".

Por el PSOE-A, Marisa Bustinduy, tras recordar que sobre la Faffe se preguntó a 33 comparecientes en la comisión de investigación que se celebró en el Parlamento sobre los cursos de formación "y no sacaron nada en claro", ha incidido en que el archivo a la causa de la formación "dejó al PP-A con un juguete roto" en un asunto en el que "ha había habido más ruido que nueces" todo "para dañar a la Junta y ensuciar el nombre de Andalucía", de ahí que haya exigido al PP "pedir perdón" porque "no ha habido menoscabo de dinero público en la formación". "Solo les interesa los líos y no la verdad", ha zanajado.