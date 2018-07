Cazorla (Jaén) roza el cien por cien de ocupación hotelera para el Festival Bluescazorla

Publicado 26/06/2018 17:41:54 CET

CAZORLA (JAÉN), 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio jinnense de Cazorla roza el cien por cien de ocupación hotelera con la celebración del Festival Internacional Bluescazorla, que este año se celebrará entre los próximos 12 y 14 de julio.

"Las reservas cada vez se realizan con más tiempo de antelación, lo que ayuda a los establecimientos hoteleros y en general al sector servicios a hacer una previsión más fiable para estos días", ha explicado este martes en una nota la concejala de Cultura, Nuria Serrano.

Según ha concretado, en actualidad la ocupación para las jornadas del BluesCazorla se sitúa en el 98 por ciento. Ha apuntado que el dato es similar al de años anteriores y ha añadido que "probablemente en los próximos días se alcanzará el lleno absoluto".

En esta línea, ha destacado que durante toda la época estival Cazorla registra una ocupación muy alta, algo que es "respuesta también a los numerosos eventos que se realizan en el municipio". Así, ha subrayado que con eventos internacionales como éste se producen "picos de ocupación imprescindibles para la mejora del flujo turístico".

La edil ha señalado que Cazorla es considerada por los viajeros un destino de interior único que permite disfrutar de naturaleza, cultura, patrimonio, historia y gastronomía todo el año. "Es por ello que seguimos trabajando por la desestacionalización y que el sector turístico esté a pleno rendimiento todo el año", ha incidido.

La pasada edición del Festival Internacional Bluescazorla acogió a más de 20.000 personas durante un largo fin de semana y, según las previsiones para ésta, "se podría superar estas cifras". El cartel, que ya está cerrado, cuenta con grandes artistas destacados del panorama nacional e internacional como Billy Gibbons, cofundador de ZZ Top.

Joe Luis Walker y Zac Harmon se unen a las bandas nacionales Bluesfalos, Quique Gómez y Papa Julú que integran el cartel junto a nombres como John Primer, Eric Gales, Toronzo Cannon & The Chicago Way, The White Buffalo, Los Coronas, Tequila, Lapido, Vurro, Ghost Number & His Tipsy Gypsies, Read Beard, Derobert & Haltrufts, Jake Levinson Band, Ana Popovic, Shirley Davis, Nat Simons, Lindsay Beawer & Brad Stivers, Jenny & The Mexicats, Kid Carlos Band feat Txako Jones, Alv McMartin y Tremendo Road.