CCOO critica que "una sola persona" se encarga de dar de comer a 56 niños en una Escuela Infantil de Baena (Córdoba)

Publicado 19/09/2018 18:34:59 CET

CÓRDOBA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO-Córdoba ha criticado este miércoles que "una sola persona, una oficial de cocina, se encarga a diario de dar de comer a 56 niños y 14 personas del personal de la Escuela Infantil La Serranía de Baena por no haberse cubierto aún la vacante de cocinero que se produjo en el centro el pasado 18 de agosto, por jubilación de la persona que ocupaba el puesto".

Esta situación, según ha explicado en un comunicado el secretario general del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, "no solo provoca problemas de sobreesfuerzo y estrés a la persona que se está encargando de la cocina, sino que redunda en la calidad del servicio que se presta a los menores, niños y niñas de corta edad, algunos de ellos con requisitos específicos de alimentación que hay que tener en cuenta".

El problema, según ha señalado el sindicalista, "se agravará, previsiblemente, el próximo día 25, ya que la oficial que se encarga de la cocina tiene una cita médica ineludible y no podrá acudir a su puesto de trabajo", de modo que, "si la Consejería no cubre la vacante de aquí al lunes, el martes no se podrá dar el servicio de comedor", según ha avisado Sánchez, para quien la Junta "está haciendo una dejación de funciones, al no cubrir las plazas vacantes existentes en los servicios complementarios de los centros escolares".

De hecho, según ha dicho el sindicalista, "la capital cordobesa se vive una situación similar en el CEIP Gloria Fuertes, un centro de compensatoria en el que se atiende a algunos menores en situación de riesgo de exclusión social", y donde "está vacante un puesto de ayudante, de forma que 125 menores y 7 docentes y monitores son atendidos por un cocinero y una ayudante, que no dan abasto".