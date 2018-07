El ceiA3 intensifica sinergias en torno a la digitalización de la agricultura europea

Publicado 29/06/2018 18:29:26 CET

CÓRDOBA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3) ha asistido en Bruselas (Bélgica) a la conferencia final 'The future of agriculture in Europe: Smart Farming Leads The Way' del Proyecto H2020 'Smart AKIS', donde se ha puesto de manifiesto la relevancia de la digitalización de la agricultura europea como principal instrumento de "evolución" y "revolución" en el sector.

Según ha indicado el campus en una nota, durante la jornada se han destacado aspectos centrados en la importancia de la transferencia a los agricultores y principales actores involucrados en el proceso, o la necesidad de la mecanización (sensorización o monotorización, entre otros) en el trabajo de campo para la recogida y análisis de datos.

Tecnologías de Grupos Operativos.

El campus, alineado con los objetivos de la EIP-AGRI (Asociación Europea de Innovación de agricultura productiva y sostenible), está trabajando en estos momentos con 'partners' del proyecto 'Smart AKI' para la inclusión de las tecnologías que se están desarrollando en los proyectos de grupos operativos 'Dosaolivar' y 'Deja Tu Huella' en la plataforma internacional 'Smart Farming Agriculture'.

Esta plataforma ofrece la posibilidad de visibilizar soluciones o productos tecnológicos potencialmente útiles para actores del sector agroalimentario en el ámbito de la Unión Europea (UE) y que abarca desde agricultores, investigadores, ingenieros agrónomos o legisladores.

El objetivo principal es facilitar el uso de tecnologías en el sector agroalimentario para ayudar a identificar problemas y proporcionar soluciones de 'Smart Farming' de forma rápida, cubriendo así las necesidades de los agricultores. Esta red está apoyada por la Comisión Europea y la EIP-Agri.

'Deja Tu Huella' pretende el desarrollo de un dispositivo que permita la conexión entre bodegueros y consumidores de vino a través de las tecnologías y la medición de la huella ecológica.

Por su parte, 'Dosaolivar. Dosificación de productos fitosanitarios en olivar' consiste en el diseño de esta herramienta digital, que posibilite una planificación del tratamiento fitosanitario en olivar más efectiva, tanto desde un punto de vista técnico, ambiental y energético y capaz de mitigar las emisiones que afectan al cambio climático.

Tanto los proyectos de grupos operativos como 'Smart AKIS' son iniciativas alineadas con la Eip-Agri, por lo que la interrelación de unos con otros resulta de vital importancia para alcanzar objetivos más ambiciosos en el ámbito internacional de la agricultura inteligente y de precisión.