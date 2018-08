Los centros de salud de Andalucía atienden a 34.000 menores con exceso de peso en el año 2017

Publicado 24/07/2018 19:15:12 CET

Álvarez hace balance del Plan de Obesidad Infantil y califica de "máxima actualidad" el abordaje de la obesidad infanto-juvenil

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los centros de salud de la sanidad pública andaluza atendieron a 34.000 menores con exceso de peso en el año 2017. Asimismo, se desarrollaron más de 400 intervenciones comunitarias para el fomento de la alimentación saludable y la actividad física en los barrios y en los pueblos de Andalucía y más de 440.000 alumnos participaron en actividades de promoción de la salud en el entorno educativo. Estos son algunos de los datos que la consejera de Salud, Marina Álvarez, ha detallado este martes en la Comisión de Infancia del Parlamento andaluz.

De este modo, ha puesto en valor el Plan Integral de Obesidad Infantil de Andalucía (Piobin), puesto en marcha en 2011 para proporcionar un marco de participación a todos los actores, con protagonismo en el abordaje de los estilos de vida relacionados con la obesidad infantil, en su prevención en los distintos ámbitos y en garantizar una asistencia de calidad, basada en las mejores evidencias disponibles y capaz de garantizar la continuidad asistencial. En esta línea, ha señalado que la obesidad infanto-juvenil es un tema de "máxima prioridad" para el Gobierno andaluz.

Desde el Plan de Obesidad Infantil, según ha explicado la titular de Salud, "el objetivo es que todos los centros sanitarios se realice de forma sistemática atención a los niños y niñas con obesidad y a sus familias, así como a desarrollar intervenciones preventivas y de promoción de la salud de probada eficacia en el medio educativo y comunitario".

En atención sanitaria, el 98,9 por ciento del total de Unidades de Gestión Clínica existentes en Atención Primaria de Andalucía cuenta con responsables de obesidad infantil. El 97,6 por ciento de estas Unidades lleva a cabo intervenciones sobre dieta, ejercicio físico, modificación conductual y el cambio de estilos de vida en menores de 6 a 14 años, en modalidad individual o grupal.

Así, en Andalucía, ha habido 32.163 citas realizadas para Intervención Avanzada Individual y 12.827 citas para Intervención Avanzada Grupal. En los hospitales andaluces, se atendieron 3.857 pacientes con este problema de salud en consultas.

MEDIDAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

En la línea de promoción y prevención, destacan actuaciones en el ámbito educativo, como son los programas 'Creciendo en Salud' y 'Forma Joven'; el 'Plan de Evaluación de la Oferta Alimentaria en Centros Escolares (Evacole)'; el Plan de Consumo de Frutas en la Escuela, que ha llegado a 441.386 alumnos en el pasado curso; y el servicio de 'Comedores saludables'.

Asimismo, también son muy importantes las medidas de apoyo a la lactancia materna. Son ya 12 hospitales y 30 centros de salud los que se encuentran en diferentes fases del proceso de acreditación de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia lanzada por la OMS y Unicef, destacando el Hospital Costa del Sol como primer centro ya acreditado en Andalucía. También hay 235 unidades de gestión clínica que cuentan con consultas específicas de apoyo a la lactancia materna y 376 hacen intervenciones de promoción en la educación maternal sobre los beneficios de la lactancia.

Del mismo modo, la consejera de Salud también se ha referido a la plataforma virtual 'Ventana abierta a la familia', que ha cumplido cinco años apoyando a las familias andaluzas en la crianza de forma integral. Entre otros asuntos de relevancia, difunde mensajes de promoción referidos a la alimentación equilibrada y la actividad física a través de la app de Salud Responde y la elaboración de 28 vídeos sobre prevención de esta enfermedad, con recomendaciones y resolución de dudas sobre el consumo de alimentos, el fomento de la actividad física en familia, los beneficios del juego al aire libre y consejos para llevar una vida más activa.

Álvarez también ha incidido sobre las medidas de promoción y prevención que se desarrollan de la mano de las corporaciones locales, como son las incluidas en la Red Local de Acción en Salud, dando impulso a programas como 'Por un millón de pasos', 'Rutas saludables' y otras iniciativas que promueven el ejercicio físico y la alimentación saludable para toda la población.

FORMACIÓN

La consejera también ha resaltado la formación que reciben los profesionales de la sanidad pública andaluza y de los centros educativos en este ámbito. Así ha informado sobre la Red de la Sandía, que durante 2017 formó a más de 2.300 profesionales sanitarios sobre la obesidad infantil y el manejo de la obesidad en la gestación. También se formaron 670 profesionales del ámbito socioeducativo.

"La obesidad es un problema de salud pública que afecta a todas las sociedades occidentales", ha enfatizado la consejera. En Andalucía, afecta al 16,6 por ciento de la población adulta y al 23 de la infantil, según los datos del Estudio Aladino en España. "Estos datos reflejan un problema de salud que, desde hace años, venimos atajando con medidas concretas en Andalucía", ha añadido Álvarez, quien ha recordado que el Gobierno andaluz ha dado un nuevo paso en la lucha contra esta "epidemia", como es la ley que ahora se tramita en el Parlamento andaluz, pionera en España.

"Queremos regular con el máximo rango normativo la lucha contra la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en general, con especial atención a la infancia como colectivo prioritario", ha afirmado.

El proyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada contempla numerosas medidas para la población infanto-juvenil, ya que este problema de salud tiene una elevada probabilidad de persistencia en la edad adulta.

Así, los centros docentes tendrán que establecer un tiempo mínimo recomendable de cinco horas efectivas semanales de actividad física. Además, se fomentarán los juegos y recreos activos y se ampliará la oferta de actividades extraescolares que incluyen el ejercicio físico.

La norma también contempla las medidas que actualmente desarrolla la Junta para garantizar los menús saludables en los comedores escolares, con utilización de productos locales y regionales y de temporada basados en la dieta mediterránea. Una medida clave de la futura norma andaluza será la de favorecer el acceso gratuito al agua potable en los centros educativos, lugares públicos y centros de ocio infantil, promoviendo la dotación de fuentes en estos espacios.

Igualmente, se exigirá a las empresas de máquinas expendedoras de productos alimentarios que ofrezcan agua gratuita en los centros docentes que permiten su instalación y en los lugares de ocio infantil, ya sea integrada en sus propios dispositivos o a una distancia de hasta dos metros de los mismos.

Se prevé la elaboración de un nuevo Plan andaluz para la promoción de la actividad física y la alimentación saludable (Pafasa) con medidas que se extenderán a centros educativos, universidades, espacios de ocio infantil y juvenil, empresas, establecimientos de restauración y centros de personas mayores y con discapacidad.

El proyecto de Ley también incluye limitaciones en la publicidad comercial de alimentos y de bebidas no alcohólicas dirigida a menores de 15 años. También se evitará incentivar el consumo de productos hipercalóricos, usar argumentos o técnicas que exploten la ingenuidad de los menores o generar expectativas referidas a que su ingesta proporcione sensación de superioridad.

El texto limita igualmente la publicidad de bebidas y alimentos envasados en centros educativos y especifica que los que se vendan no podrán sobrepasar un valor energético de 200 kilocalorías, no tendrán un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal o azúcares o no contendrán cafeína u otras sustancias estimulantes.