Ciudadanos critica la precariedad laboral de los guardias civiles en la Ciudad de la Justicia de Córdoba

Publicado 30/07/2018 17:28:58 CET

CÓRDOBA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza de Cs por Córdoba, Isabel Albás, ha criticado este lunes la situación en la que se encuentran los agentes de la Guardia Civil que prestan sus servicios en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, y ha rechazado "la precariedad laboral" que sufren estos guardias civiles.

En este sentido y en un comunicado, Albás ha explicado que "los 43 agentes de la Guardia Civil se encuentran en un sótano, sin luz, sin ventilación y sin vestuario", y ha incidido en que "sorprende que tengan que utilizar los dos despachos de los mandos como vestuarios improvisados".

De hecho, según ha lamentado la parlamentaria de la formación naranja, "no tienen sitios para guardar sus uniformes y los dejan colgados en percheros, a la vista del público, porque no tienen taquillas, además de tener que usar los servicios públicos".

Albás ha asegurado que "es inadmisible que los 43 guardias civiles de la Ciudad de la Justicia de Córdoba estén en un sótano y sin medios cuando el edificio no tiene ni un año", y ha puntualizado que "estas situaciones se pudieran dar en edificios antiguos, pero no entendemos cómo no se han contemplado unas instalaciones dignas para la Guardia Civil en un edificio nuevo y que se supone se ha construido 'a medida' de la justicia en Córdoba".

Asimismo, la diputada regional ha anunciado que Cs va a registrar una iniciativa en el Parlamento andaluz "para exigir una solución a las demandas de nuestros guardias civiles", que, en su opinión, "realizan una función impagable para garantizar la seguridad de todos los cordobeses y se merecen, como mínimo, unas condiciones dignas de trabajo".

Por eso ha exigido "al eterno Gobierno socialista andaluz que tome las medidas adecuadas para solucionar esta situación de forma urgente", pues "la Junta de Andalucía se comprometió a solucionarlo en febrero de 2018 y seis meses después la situación sigue siendo la misma".