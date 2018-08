Ciudadanos no presentará escrito de oposición a la creación de la comisión de investigación sobre la Faffe

Publicado 27/07/2018 13:04:53 CET

SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) no va a registrar un escrito de oposición a la creación de una comisión de investigación en la Cámara andaluza sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) solicitada por el PP-A, si bien sigue a la espera de "escuchar" la comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, fijada para el próximo martes día 31 para, a partir de ahí, decidir su posición al respecto de dicha comisión.

Así lo ha indicado Marín a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Sevilla en la que ha insistido en señalar que Cs "no se va a oponer a que se cree ninguna comisión de investigación en el Parlamento", y, "si el PSOE-A lo hace o no es una decisión suya", porque desde el partido naranja no mantienen "ningún tipo de negociación con nadie".

Según ha remarcado Marín, en materia de corrupción "no puede haber" negociación con nadie, sino sólo "personas expulsadas del ámbito político si hay responsabilidades", además de respetar la labor de los jueces, porque esta cuestión, según ha recordado, está ya "en los tribunales" y "allí tendrá su recorrido".

Marín ha recordado que Cs solicitó la comparecencia de Carnero porque quiere "escuchar" sus explicaciones, al igual que lo ha pedido el PP-A, mientras que el Gobierno andaluz se ha visto "obligado a sumarse" a esa petición. No obstante, ha apuntado que los 'populares' "ya han dictaminado sentencia antes de escuchar al presunto responsable".

Según ha explicado Marín, "inmediatamente después" de la comparecencia del consejero en comisión extraordinaria el próximo martes, Cs dirá "cuál es su posición respecto a la comisión de investigación" planteada por el PP-A, aunque, según ha reiterado, no se va a oponer "a que se cree en el asunto de las tarjetas de la Faffe" con las que "presuntamente se gastó dinero público en clubes de alterne", una cuestión que al partido naranja le parece "del todo indecente".

En esa línea, Marín ha subrayado que, si hay "algún tipo de responsabilidad política" en este asunto, Cs la va a "exigir", si bien hay "algunos" partidos que se ponen "nerviosos porque no están acostumbrados a que un partido cumpla lo que dice", y otros "porque sólo buscan el rédito político de cómo dejar a Ciudadanos en una posición incómoda".

CRÍTICAS AL PP-A

Para Marín, el PP-A está usando en esta cuestión "la misma estrategia" que empleó antes de la creación de la comisión sobre el presunto fraude de los cursos de formación, cuando los 'populares' "decían que Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz no comparecerían", o que "no habría un dictamen que culpara políticamente al PSOE".

"Se equivocó en todo", ha aseverado Marín en alusión al PP-A, porque, según ha enfatizado, Cs "no sólo propició la comisión, sino que la presidió e hizo que se sentaran 23 años de gobierno socialistas" en la misma, además de que defendió "un dictamen que apuntaba como responsables políticos a Chaves o a Griñán", si bien "Podemos e IU le lavaron las vergüenzas al PSOE-A" y propiciaron con sus votos que dicho dictamen no saliera adelante.

Marín ha lamentado que el PP "cree que el enemigo es Cs, y se equivoca", porque, en este caso, "el enemigo es quien supuestamente usó una tarjeta con dinero de todos los andaluces para irse de juerga", y, para el partido naranja, el enemigo "es la corrupción".

Lo que pasa, según ha apostillado Marín, es que "el PP tiene mucho que callar en corrupción, también en Andalucía", como, a su juicio, lo demuestra que "ratifique como candidato a la Alcaldía de Mijas (Málaga) a un alcaldable que está imputado en cinco delitos de corrupción política, y que ya está prestando declaración en los tribunales", ha dicho en alusión a Ángel Nozal.

"Ese es el compromiso que tiene el PP con la corrupción en Andalucía: cero", ha sentenciado Marín, que frente a ello ha defendido la "coherencia" que mantiene Cs.