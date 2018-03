El Comité Electoral Nacional del PP designará este viernes a los candidatos a las alcaldías de las capitales andaluzas

Publicado 14/03/2018 10:28:37 CET

SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Electoral Nacional del PP se reunirá este viernes para designar a los candidatos a las alcaldías de las ocho capitales andaluzas, que serán presentados el sábado en un acto en Marbella (Málaga) al que asistirá el presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy.

Fuentes 'populares' han manifestado a Europa Press que la reunión del Comité Electoral, que preside Alicia Sánchez-Camacho, se celebrará a las 11,30 horas en la sede nacional del PP en la calle Génova.

En el partido a nivel nacional, según fuentes del PP-A, se ha producido un debate sobre si era conveniente o no convocar en este momento un Comité Electoral para proceder a la designación exclusivamente de los candidatos a las alcaldías de las capitales andaluzas, ya que ello podría generar cierto "agravio comparativo" respecto a otras capitales que aún no van a contar con sus candidatos a las alcaldías designados, como es el caso de Madrid o Valencia.

No obstante, según las mismas fuentes, finalmente se ha tenido en cuenta el criterio de la dirección regional del PP-A y de su presidente, Juanma Moreno, que ha defendido siempre que los candidatos a las alcaldías tenían que estar designados antes de Semana Santa porque en Andalucía se da una circunstancias que no hay en otras comunidades, que las elecciones autonómicas se celebrarán antes que las elecciones municipales.

Para Moreno, según las mismas fuentes, era una prioridad tener resueltas las candidaturas a las alcaldías antes de afrontar las elecciones autonómicas, de manera que todo el partido esté plenamente preparado y volcado en ganar los comicios andaluces cuando se celebren y no haya debates internos abiertos.

Fuentes del PP-A han destacado la "máxima sensibilidad" de Mariano Rajoy ante el planteamiento de Juanma Moreno y la dirección regional, al tiempo que considera que ganar en Andalucía es una prioridad.

En cuanto a los candidatos que el Comité Electoral designará el viernes, un dato claro es que habrá una importante renovación respecto a los candidatos de las municipales de 2015. Está ya confirmado que en el caso de Almería, Jaén y Málaga serán los actuales alcaldes, Ramón Fernández Pacheco, Javier Márquez y Francisco de la Torre, respectivamente.

No obstante, cabe recordar que ni Fernández Pacheco ni Márquez fueron los candidatos en las últimas municipales, sino que lo fueron Luis Rogelio Rodríguez Comendador, en Almería, y José Enrique Fernández de Moya, en Jaén. Ambos dejaron las alcaldías un tiempo después para asumir nuevas responsabilidades, el primero como senador y el segundo como secretario de Estado de Hacienda.

En este sentido, el PP-A renovará a siete de los ocho candidatos a las alcaldías respecto a las municipales de 2015.

En cuanto a los candidatos en las capitales donde no se gobierna, se da por hecho que en Sevilla será el actual portavoz en el grupo del ayuntamiento, Beltrán Pérez; en Granada, el actual presidente provincial del partido y senador, Sebatián Pérez, y en Córdoba, el actual portavoz del grupo municipal, José María Bellido.

En cuanto a la situación en Cádiz, la exalcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, que se presentó en las pasadas elecciones municipales pero no consiguió gobernar pese a ser la lista más votada, ha anunciado que no optará a la reelección en 2019. En Huelva, tampoco optará a la reelección el exalcalde Pedro Rodríguez, que dejó el ayuntamiento al no poder gobernar tras las pasadas elecciones municipales.

Fuentes del PP-A han informado de que está previsto que al acto del sábado de presentación de los candidatos a las alcaldías de capitales asistan unas 2.000 personas. También serán presentados los candidatos de las grandes ciudades, esto es, Algeciras, Marbella y Jerez de la Frontera, mientras que, con toda probabilidad, quedará pendiente el de Dos Hermanas, donde en este momento el partido está dirigido por una gestora desde hace más unos dos años.

En Algeciras y Marbella los candidatos son los actuales alcaldes, José Ignacio Landaluce y Ángeles Muñoz, respectivamente, mientras que en Jerez el candidato será el actual concejal y parlamentario autonómico Antonio Saldaña, ya que la exalcaldesa y candidata en las pasadas elecciones, María José García Pelayo, no optará a la reelección.