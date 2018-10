Concentración en Sevilla para exigir a la Junta que cumpla los compromisos para "reflotar" Linares

Actualizado 05/10/2018 8:09:59 CET

JAÉN, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana 'Todos a una por Linares' entregará este viernes a la Junta de Andalucía las firmas recogidas para exigir el cumplimiento de los acuerdos parlamentarios para poner en marcha medidas con las que "reflotar la ciudad" de su "crítica" situación socioeconómica. Será en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, en cuyo entorno también se ha previsto una concentración.

En este espacio se congregarán entre las 11,00 y las 13,00 horas "unas 700 o 750 personas", según ha indicado este jueves a Europa Press, Antonio Barrios, del citado colectivo. "Se han llenado once autobuses, a los que hay que sumar vehículos particulares, unos 25, según tenemos controlados por el momento", ha comentado.

Sobre las rúbricas, ha estimado en unas 16.000 las que se entregarán en la sede de la Presidencia de la Junta. De ellas, cerca de 7.000 se han contabilizado en la change.org y el resto a través de los puntos físicos de recogida repartidos en distintos puntos de Linares.

Barrios ha expresado su satisfacción por la respuesta que ha tenido esta campaña, iniciada a mediados de septiembre, con un objetivo doble: reclamar el cumplimiento de los citados acuerdos y recordar que la plataforma y representantes municipales han solicitado una reunión con la presidenta del Gobierno autonómico, Susana Díaz.

"Ya hemos hablado con todos los delegados que teníamos que hablar, con todos los consejeros y ahora necesitamos hablar con la presidenta porque es la que tiene que cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Parlamento y precisar, además, fases de ejecución, presupuestos, etcétera", comentó al respecto la semana pasada.

En este sentido, ha precisado que la moción aprobada por unanimidad el 14 de diciembre de 2017 incluía iniciativas "para ayudar y favorecer a Linares" y contempla cuestiones como el cumplimiento del Plan Linares Futuro, el avance en infraestructuras o solicitar una inversión territorial integrada (ITI). Sobre este instrumento, aprobado finalmente con carácter provincial, el Consejo de Gobierno ha aprobado el modelo de gobernanza.

Al hilo, Barrios ha aclarado que desde la plataforma "no se plantea que no se esté haciendo nada". "Lo que decimos es que Linares no tiene tiempo para ir dando pinceladas. O las medidas llegan a corto plazo o ya no hay nada que salvar", aseguró no sin incidir en que la situación es tan crítica que no acepta más demora.

Por ello, se inició esta campaña de recogida de firmas con la que visibilizar, como ya ocurrió en las dos manifestaciones "masivas" convocadas hasta ahora, que "no es un capricho ni un arrebato de cuatro, sino que hay una ciudad que no va a mendigar" y demanda que se cumplan los acuerdos aprobados.

Barrios ha agregado que se ha "avisado por conducto oficial y unos correos al Gabinete de Presidencia" de que estarán este viernes ante el Palacio de San Telmo, de modo que "si Susana Díaz tuviese a bien bajar diez minutos o poder subir para ser escuchados sería de agradecer". En esta cita, además, cuentan con el respaldo de diversos colectivos y entidades de Linares así como de formaciones como el PP, Izquierda Unida o Ciudadanos.