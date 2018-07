Condenan al Ayuntamiento de Polopos-La Mamola a pagar 71.000 euros a unos vecinos afectados por los ruidos de un local

Publicado 19/06/2018 14:06:04 CET

GRANADA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Ayuntamiento de Polopos-La Mamola (Granada) a indemnizar con 71.000 euros a los inquilinos de una vivienda por los daños sufridos a consecuencia de los ruidos que se produjeron durante años en un local situado debajo de su domicilio como consecuencia de la "inactividad" de la administración local para atajar esta situación.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA confirma la sentencia del Juzgado de lo Contencioso administrativo 5 de Granada que condenó en diciembre de 2016 al Ayuntamiento por estos hechos y desestima el recurso que había interpuesto el consistorio.

Los vecinos reclamaron la indemnización por los daños padecidos como consecuencia de la "inactividad" prolongada del ayuntamiento en relación a los ruidos que venían sufriendo en un extenso periodo de tiempo, entre 2003 y 2015, en este local que estaba situado debajo de su domicilio

Primero demandaron a la empresa que gestionó durante un tiempo el negocio, la cual fue condenada por un Juzgado de Motril "al cese inmediato y absoluto de las molestias" que estaba ocasionando con su actividad y obligada a indemnizarles con 1.000 euros en concepto de daños morales.

No obstante, el problema persistió y acabaron por dirigirse al Ayuntamiento, que fue condenado en 2013 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Granada a cumplir y hacer cumplir la normativa vigente en materia de ruidos por entender el juzgador que se estaba produciendo una vulneración de derechos fundamentales.

El Juzgado obligaba en esta resolución al ayuntamiento a ejercer las medidas necesarias para garantizar que las perturbaciones por ruidos no excedían los límites permitidos y a clausurar el local si esto no ocurría. No obstante, dos años después, el TSJA advirtió en otra resolución que no constaba que esto se estuviera produciendo y ordenó al ayuntamiento que "llevara a puro y debido efecto" lo declarado por el Juzgado.

Finalmente, los propietarios presentaron con éxito una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Polopos-la Mamola, que finalmente les deberá indemnizar con 71.000 euros por los "daños" que han padecido a consecuencia de su inactividad en relación con estos ruidos, tal y como confirma el TSJA en su sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

El alto tribunal andaluz considera además que la cuantía de la indemnización no puede considerarse "irracional o arbitraria" atendiendo a la magnitud de la injerencia que suponen los ruidos en la inviolabilidad del domicilio de los afectados y al largo período de afección.