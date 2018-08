Convocan encierros indefinidos en todos los centros de la Amaya en contra del "acuerdo" firmado por UGT y CCOO

Publicado 05/08/2018 19:46:31 CET

SEVILLA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

CGT, presente en la mesa de negociación del I Convenio Colectivo de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), junto con los sindicatos SAT y Atacama, y la Asociación de Trabajadores por la Igualdad Laboral en la Amaya (Atila), convocan encierros indefinidos para este lunes con el lema de 'Rechazo absoluto al Acuerdo firmado por UGT y CCOO del I Convenio de Amaya y por un Convenio digno para todos los trabajadores'.

Según han informado en un comunicado conjunto, las movilizaciones, que comenzarán a las 11,00 horas, tendrán lugar en todos los Centros de Defensa Forestal (Cedefos) de cada provincia, base en la cual trabajan todos los bomberos forestales, y en otros centros de trabajo en los que trabajan otros colectivos de la Agencia dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Los sindicatos han aseverado que tras realizar las diferentes asambleas en cada provincia y recoger las reivindicaciones de todos los trabajadores de la Amaya mediante dichas asambleas y correos, se convocan encierros indefinidos, los cuales "se realizarán sin ningún tipo de bandera sindical buscando la participación de todos los empleados de la Agencia, sean del sindicato que sean".

Las reivindicaciones que se plantean por aprobación de los trabajadores en dichas asambleas son algunas de las medidas que se han negociado en los últimos años en la mesa de negociación de la Amaya, entre las que destacan una "subida salarial digna", la antigüedad de los trabajadores, que no se acumula desde 2013, que el dispositivo Infoca esté "al cien por cien todo el año" o los coeficientes reductores y la jubilación anticipada.

El resto de demandas son la "estabilidad laboral para indefinidos no fijos, no fijos discontinuos, contrasto relevo y eventuales", la relación de puestos de trabajo, el reconocimiento de enfermedades profesionales, CNAE, la adhesión o extensión al VI Convenio del Personal Laboral de la Junta de Andalucía, "no a las Ofertas de Empleo Público (OPE) en las que se saquen plazas de indefinidos no fijos, quién está se queda", han remarcado desde los sindicatos, que han finalizado con la exigencia de una "adecuada clasificación profesional en base a las funciones y responsabilidad que realiza cada trabajador".

"Por todo ello, no se desconvocarán los encierros indefinidos hasta que la dirección de la Agencia planteé una solución, la cual todos los trabajadores valoren como satisfactorias, y se anule el Acuerdo firmado por UGT Y CCOO del I Convenio de Amaya", han manifestado.