Convocan una marcha solidaria este sábado en Córdoba en señal de apoyo por los dos niños desaparecidos

La investigación continúa sin que hayan trascendido novedades que esclarezcan el caso después de unos 50 días sin rastro de los niños

Las plataformas de apoyo que piden el regreso a su casa de Ruth, de seis años, y José, de dos años, supuestamente desaparecidos en Córdoba el 8 de octubre, según denunció el padre de los dos hermanos y menores, José Bretón, interno en la cárcel, han convocado para este sábado una marcha solidaria en la capital cordobesa.

Según la información facilitada a Europa Press por el colectivo, la marcha saldrá desde el Parque Cruz Conde, lugar en el que el padre denunció que perdió de vista a los niños, hasta el Bulevar Gran Capitán, donde todos los sábados desde el 8 de octubre se han celebrado concentraciones en señal de apoyo.

A dicha convocatoria también se sumarán personas llegadas desde Huelva, ciudad donde reside la familia materna de los menores, en un autobús que partirá sobre las 13,00 horas de la Avenida de Andalucía de la capital onubense. Además, se realizará una concentración a las 12,00 horas en la Puerta del Sol en Madrid y una 'ciberconcentración' en Facebook a las 17,00 horas, ambas este sábado, cuando se cumplen unos 50 días de la desaparición.

Asimismo, en la Plaza de las Monjas en Huelva todos los jueves a las 19,00 horas se celebra una concentración a la que entre otras personas acuden las compañeras de trabajo de la madre de los menores, Ruth Ortiz, para apoyar a la familia y que los ciudadanos "no se olviden", según ha manifestado recientemente a Europa Press la portavoz de la familia materna, Esther Chaves, quien sostiene que "todas las hipótesis están abiertas y no hay nada que diga que los niños no están vivos".

Mientras tanto, la investigación policial que lleva a cabo la Unidad de Delincuencia Especializada de Violencia (UDEV), con agentes llegados de Madrid, continúa sin que hayan trascendido novedades que esclarezcan este caso, en el que se está a la espera del resultado de una reconstrucción de los hechos sobre la tarde de la supuesta desaparición desde que el padre de los niños salió en coche de la parcela de los abuelos paternos en Córdoba hasta que llegó al Parque Cruz Conde, donde los perdió de vista según denunció a la Policía esa noche.

SIN RESULTADOS

Tras búsquedas sin resultado alguno en la parcela de Las Quemadillas, en el río Guadalquivir o en distintas graveras, y analizar las grabaciones de cámaras de seguridad, el padre de los niños continúa interno en el Centro Penitenciario de Alcolea desde el 21 de octubre imputado por los delitos de detención ilegal cualificada por desaparición de menores y otro de simulación de delito.

Al respecto, su abogado, José María Sánchez de Puerta, confía en los resultados de la reconstrucción y los informes psiquiátricos realizados a su cliente --cuyos resultados se tardarán en conocer, según él--, para presentar recursos y plantear de nuevo la libertad de Bretón, que constantemente pregunta por sus hijos y los da por vivos, tal y como ha explicado a Europa Press el letrado, al tiempo que destaca que en los últimos días está "un poco mal" y ha pedido que le suavicen el régimen antisuicidio, decretado por el juez del caso, José Luis Rodríguez Laín.

Cabe recordar que la familia materna se ha personado en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 4, mientras que familiares paternos de los pequeños han ratificado ante el juez la versión de los hechos que defiende el padre sobre la desaparición y creen que Ruth y José están vivos.