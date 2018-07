Una cooperativa regala cestas de Navidad a desahuciados y parados de 52 años de la provincia

Actualizado 10/12/2012 15:25:37 CET

GRANADA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sociedad cooperativa andaluza Agroláchar, situada en Láchar (Granada), ofrece, totalmente gratis, una cesta a cada una de las personas que justifiquen que han sido desahuciadas de su vivienda habitual o que estén en proceso de subasta pública por el banco con el que mantenía su hipoteca.

La cesta contiene productos de la Vega granadina, conservas, dulces, e incluso un vale para dos almuerzos-menús en el Restaurante 'El Paraíso', que ha decidido sumarse a la causa, informa la cooperativa en una nota.

Al igual que en los años anteriores los parados mayores de 52 años y que no perciban prestación alguna también tendrán su cesta de navidad. La tarjeta de demanda de empleo y un certificado del SAE de que no se percibe prestación son los documentos imprescindibles para ser beneficiario de la cesta, que en este caso no contendrá los vales para la comida.

Para recibir la cesta 'desahucio' deberán presentar la orden de desahucio. La campaña comienza el 10 de diciembre, hasta agotar las existencias. El presidente de la sociedad, Alejandro Cuesta, ha justificado la medida tomada por Agroláchar al considerar que estas situaciones constituyen "un trauma familiar irreversible y que afecta a miles de familias".